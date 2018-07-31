Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Брл0
Иртыш0
Футбол. Кубок России
12:30
Чита2
Зенит Ир3
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
Тобол Кс
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов
ЦСКА
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ
Днепр См
Футбол. Еврокубки
20:00
Хапоэль Беэр-Шева
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Шкендия
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
13:31 (мск), источник: Интерфакс

«Зенит» и ЦСКА показали убыток в прошедшем финансовом году

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Московский «Спартак» в 2017 году показал лучший результат среди ведущих российских футбольных клубов по динамике выручки, свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году выручка АО «ФК «Спартак-Москва» по российским стандартам бухучета выросла на 32% — до 5,46 млрд рублей с 4,14 млрд рублей в 2016 году.

Финансовый год, за который отчитываются юрлица, не совпадает по срокам с футбольным сезоном. В сезоне 2016/2017 гг. «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне 2017/2018 гг. титул завоевал другой столичный клуб — «Локомотив». Его финансовая отчетность за последние годы недоступна.

После убытка в 933 млн рублей в 2016 г. «Спартак» в 2017 г. показал прибыль в 317 млн рублей.

У «Зенита», который в 2016 г. установил рекорд среди российских клубов по РСБУ-выручке (11,66 млрд рублей), этот показатель в 2017 г. упал на 17%, до 9,72 млрд рублей. При этом клуб после прибыли в 5,6 млрд рублей в 2016 г. зафиксировал убыток в 231 млн рублей.

ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей, и показал 750 млн рублей убытка против 1,78 млрд рублей прибыли в 2016 г.

У «Краснодара» выручка в минувшем календарном году упала на 2% — до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.

По амплитуде колебаний финансовых показателей безусловным лидером является московское «Динамо». В 2016 г. клуб зафиксировал выручку в 4,5 млрд рублей и почти такую же чистую прибыль — 4,13 млрд рублей. Однако в 2017 г. выручка упала почти вдвое — до 2,42 млрд рублей, а вместо прибыли клуб получил убыток в 1,7 млрд рублей.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции
Роналду начал разорять итальянских болельщиков
Что такое чемпионат Европы по летним видам спорта?
Малкин празднует день рождения: яркие цитаты игрока
«Арестовали пару машин». Как судятся с умершим «Амкаром»
В заявку сборной России на ЧЕ вошли 30 российских легкоатлетов
Участник ЧМ намекнул на уход из «Барселоны» и назвал новый клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка