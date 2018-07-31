«Зенит» и ЦСКА показали убыток в прошедшем финансовом году

Источник: РИА "Новости"

В прошлом году выручка АО «ФК «Спартак-Москва» по российским стандартам бухучета выросла на 32% — до 5,46 млрд рублей с 4,14 млрд рублей в 2016 году.

Финансовый год, за который отчитываются юрлица, не совпадает по срокам с футбольным сезоном. В сезоне 2016/2017 гг. «Спартак» впервые за 16 лет стал чемпионом России. В сезоне 2017/2018 гг. титул завоевал другой столичный клуб — «Локомотив». Его финансовая отчетность за последние годы недоступна.

После убытка в 933 млн рублей в 2016 г. «Спартак» в 2017 г. показал прибыль в 317 млн рублей.

У «Зенита», который в 2016 г. установил рекорд среди российских клубов по РСБУ-выручке (11,66 млрд рублей), этот показатель в 2017 г. упал на 17%, до 9,72 млрд рублей. При этом клуб после прибыли в 5,6 млрд рублей в 2016 г. зафиксировал убыток в 231 млн рублей.

ЦСКА увеличил выручку на 17%, до 2,69 млрд рублей, и показал 750 млн рублей убытка против 1,78 млрд рублей прибыли в 2016 г.

У «Краснодара» выручка в минувшем календарном году упала на 2% — до 3,76 млрд рублей, клуб зафиксировал незначительную (54,3 млн рублей) прибыль.