«Краснодар» лишился «продуктовых» спонсоров
Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Галицкому, лишился шести из восьми основных спонсоров. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает РБК.
Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Галицкому, лишился шести из восьми основных спонсоров. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает РБК.
Большая часть компаний исчезла из раздела «Спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара». Среди них оказались ГК «Nefis» (производитель косметики и бытовой химии), ГК «Черкизово» (птицеводство, мясопереработка), пивоваренная компания «Балтика», майонез «Ряба», чай Richard и торговая марка «Слобода».
Клуб продолжил сотрудничество с генеральным спонсором — компанией Constell Group, а также производителем смартфонов Meizu.
Отмечается, что все ушедшие партнеры «Краснодара» входили в число поставщиков торговой сети «Магнит», совладельцем которой был Галицкий. С некоторыми из них ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества. В феврале бизнесмен продал контрольный пакет акций «Магнита» группе ВТБ.
Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году и является его президентом. Тогда же была создана детская спортивная школа, готовящая футболистов для клуба. В октябре 2016-го было завершено строительство стадиона «Краснодар», вмещающего 34 тысячи зрителей.