«Краснодар» лишился «продуктовых» спонсоров

Источник: РИА "Новости"

Большая часть компаний исчезла из раздела «Спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара». Среди них оказались ГК «Nefis» (производитель косметики и бытовой химии), ГК «Черкизово» (птицеводство, мясопереработка), пивоваренная компания «Балтика», майонез «Ряба», чай Richard и торговая марка «Слобода».

Клуб продолжил сотрудничество с генеральным спонсором — компанией Constell Group, а также производителем смартфонов Meizu.

Отмечается, что все ушедшие партнеры «Краснодара» входили в число поставщиков торговой сети «Магнит», совладельцем которой был Галицкий. С некоторыми из них ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества. В феврале бизнесмен продал контрольный пакет акций «Магнита» группе ВТБ.