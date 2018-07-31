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14:30 (мск), источник: Lenta.Ru

«Краснодар» лишился «продуктовых» спонсоров

Футбольный клуб «Краснодар», принадлежащий российскому бизнесмену Сергею Галицкому, лишился шести из восьми основных спонсоров. Об этом во вторник, 31 июля, сообщает РБК.

Источник: РИА "Новости"

Большая часть компаний исчезла из раздела «Спонсоры и партнеры» на сайте «Краснодара». Среди них оказались ГК «Nefis» (производитель косметики и бытовой химии), ГК «Черкизово» (птицеводство, мясопереработка), пивоваренная компания «Балтика», майонез «Ряба», чай Richard и торговая марка «Слобода».

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Клуб продолжил сотрудничество с генеральным спонсором — компанией Constell Group, а также производителем смартфонов Meizu.

Отмечается, что все ушедшие партнеры «Краснодара» входили в число поставщиков торговой сети «Магнит», совладельцем которой был Галицкий. С некоторыми из них ведутся переговоры о возобновлении сотрудничества. В феврале бизнесмен продал контрольный пакет акций «Магнита» группе ВТБ.

Галицкий основал «Краснодар» в 2008 году и является его президентом. Тогда же была создана детская спортивная школа, готовящая футболистов для клуба. В октябре 2016-го было завершено строительство стадиона «Краснодар», вмещающего 34 тысячи зрителей.

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