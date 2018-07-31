ЦСКА договаривается о продаже Марио Фернандеса в Испанию. Что известно?

Источник: Sport24

Что нужно знать?

Прямо сейчас переговоры с ЦСКА о покупке Марио Фернандеса ведет «Атлетико» (Мадрид)

Также в трансфере защитника сборной России заинтересован «Вильярреал».

В московском клубе ждут, кто предложит лучшие условия.

Зачем он «Атлетико»?

Диего Симеоне необходимо усилять правый фланг защиты. Финалист ЧМ-2018 Шиме Врсалько уходит к своим хорватским друзьям Марцело Брозовичу и Ивану Перишичу. «Интер» уже согласовал аренду Врсалько за 6,5 миллионов евро с последующим выкупом за 17,5, а прямо сейчас покупает ему билеты в Милан и определяются с датой медосмотра. Лучано Спаллетти уже признался в любви к Врсалько: в хорвате он ценит универсализм.

Альтернатива Шиме в «Атлетико» — Хуанфран. Этим летом испанец продлил контракт с клубом еще на год. Но Хуанфрану уже 33 года, и это будет его девятый сезон в Мадриде. В общем, не вариант: когда Врсалько отсутствовал в прошлом году, у «Атлетико» возникала дыра на правом фланге.

Фернандесу в сентябре будет 28, но его выносливости хватит еще надолго. Плюс стилистически он «Атлетико» подходит: грамотно подключается к атакам и не проваливается в обороне. Для Симеоне это отличное усиление.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BOhgib4DenX/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:29.629629629629626% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BOhgib4DenX/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Agradezco el reconocimiento recibido por la IFFHS hacia mi trabajo y el de mi cuerpo técnico</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/simeone/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Diego Pablo Simeone</a> (@simeone) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-12-27T14:15:01+00:00">27 Дек 2016 в 6:15 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

А что с «Вильярреалом»?

В «Вильярреале» Марио не даст забыть русский язык Денис Черышев. Там правый защитник пока на месте: тезка Фернандеса Гаспар в полном порядке, из «Порту» куплен Мигель Лайюн — мексиканец, правда, чаще должен исполнять атакующего полузащитника.

Несколько лет назад «Вильярреал» испытывал финансовые трудности: бизнес владельца пострадал от кризиса. Сейчас беды позади, да и деньги имеются: еще в мае клуб разжился двадцатью миллионами евро, продав Родри в «Атлетико». Столько же стоит и Марио.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl5BCS_Fopp/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:36.9901547116737% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl5BCS_Fopp/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">@mario.fernandes02 #сборнаяроссии #сборнаяроссиипофутболу #чемпионатмира #чемпионатмирапофутболу2018 #чемпионатмира2018 #aleksandrgolovin #worldcup2018 #worldcup #артемдзюба #федорсмолов #денисчерышев #черышев #смолов #акинфеев #игорьакинфеев #мариофернандес #чм #2018 #mariofernandes #гол #дзюба #александрголовин</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mario.fernandes2/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Mario Figueira Fernandes</a> (@mario.fernandes2) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-31T09:23:35+00:00">31 Июл 2018 в 2:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоп. Марио же интересовался «Наполи»?

Об интересе «Наполи» сообщало итальянское издание Tuttomercatoweb. Карло Анчелотти якобы включил футболиста в список кандидатов на усиление оборонительной линии (справа у «Наполи» — Эльсеид Хюсай и Кристиан Маджо), но в ЦСКА оценили Фернандеса в 25 млн евро.

Так как для «Наполи» это слишком серьезная сумма, клуб прорабатывал вариант с арендой и обязательным выкупом игрока следующим летом. Это странно, учитывая лимит серии А на легионеров — не больше одного игрока не из стран ЕС в течение трансферного окна.

Другая проблема — зарплата. По словам агента Людовико Спинози, итальянский клуб не мог предложить Марио больше двух с половиной млн евро в год.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlF-M6TnXy2/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlF-M6TnXy2/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Vigorous training followed by the press conference with the President. Excited and motivated! #forzanapolisempre</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mrancelotti/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Carlo Ancelotti</a> (@mrancelotti) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-11T13:37:33+00:00">11 Июл 2018 в 6:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто еще хотел купить Фернандеса?

Изначально на Марио претендовали «Интер» и «Валенсия». Миланский клуб нуждался в усилении правого фланга после того, как не смог выкупить Жоау Канселу, арендованного у «Валенсии» (в итоге португалец перешел в «Ювентус»). Приоритетным вариантом для «Интера» был Шиме Врсалько — он в итоге и едет в Милан.

«Валенсию», по информации бразильского издания UOL Esporte, смутила цена Марио. К тому же клуб искал более оборонительного игрока и в итоге отказался от покупки Фернандеса.

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Кто заменит Марио в ЦСКА?

Самый очевидный вариант — Дмитрий Живоглядов из «Уфы». Парню 24 года, во взрослом футболе он дебютировал за «Динамо». Из дубля парня выцепил Дан Петреску, но Станислав Черчесов использовал на правом фланге кого угодно, только не самого Дмитрия.

— Мне ведь было всего 17. Запомнилось такое упражнение: бежишь на ускорении определенный отрезок, 15−20 секунд отдыхаешь. И так, пока сам не сдашься, то есть лимита нет. Кто останавливался последним? Точно не помню, но мы с Ромой Зобниным были среди лучших, — так Живоглядов рассказывал «Матч ТВ», чем он приглянулся Петреску.

В «Уфе» защитник отыграл два сезона — 20 и 28 матчей. Причем в последнем проявил себя как атакующий игрок, поучаствовав в шести голах. Объяснение простое: при Викторе Гончаренко он больше действовал в центре.

— Чаще ходить в атаку — требование Семака, — признавался Живоглядов. — Он помог показать мне свои сильные стороны более отчетливо. Семак говорил, чтобы я агрессивнее играл, врывался в зоны. Так получается, что сейчас все это проходит. Пробовал так действовать с осени, но поначалу было немного непривычно. Потому что до этого в «Уфе» я играл правого центрального защитника. Постепенно освоился.

Transfermakt оценивает стоимость Живоглядова в 2 млн евро, но «Уфа» просит за него порядка 3,5 млн. Из минусов Живоглядова — европейский опыт, который пока ограничивается домашним матчем с «Домжале».

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов в интервью Sport24 назвал неправой информацию о скором уходе Живоглядова в ЦСКА. «Вероятность трансфера есть всегда, но предложений, которые бы нас устроили, мы пока не получили», — сказал Газизов. Интерес к игроку также проявляли «Спартак» и «Краснодар» — в конце прошлого сезона профиль защитника даже появлялся на сайте краснодарцев.

Мнение Василия Уткина.

«Трансфер Марио Фернандеса открывает путь к новому интересу ЦСКА, казавшемуся не слишком активным. Я говорю об игроке «Уфы» Живоглядове. Судя по всему, он интересует армейцев лишь в связи с возможным уходом Марио.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Blx2pC_D69c/" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Blx2pC_D69c/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Чистые эмоции ?? . #СуперкубокРоссии #мыЦСКА</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/pfc_cska_official/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> PFC CSKA Moscow</a> (@pfc_cska_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T14:38:05+00:00">28 Июл 2018 в 7:38 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Обвального спроса на бразильца тем не менее нет. Соответственно и продажа не срочна — требуется настоящая цена. Скажем, больше € 20 млн.

Нет — Фернандес останется. Да — будет куплен и Живоглядов (к несомненному удовольствию «Уфы»).