Семак пожелал усилить «Зенит»
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об усилении, необходимом
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об усилении, необходимом
«Естественно, “Зениту” нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать», — заявил Семак.
Тренер также рассказал о самой сложной части профессии. Таковой, по мнению 42-летнего специалиста, является необходимость расставаться с футболистами. «Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю — мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи другим», — признался он.
28 июля сообщалось, что «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником английского «Ливерпуля» Лазором Марковичем. Предметные переговоры о трансфере пока не ведутся, но мерсисайдцы готовы отпустить серба.
Семак возглавил «Зенит» в нынешнее межсезонье. В первом официальном матче под его руководством