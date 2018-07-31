Семак пожелал усилить «Зенит»

Источник: РИА "Новости"

«Естественно, “Зениту” нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать», — заявил Семак.

Тренер также рассказал о самой сложной части профессии. Таковой, по мнению 42-летнего специалиста, является необходимость расставаться с футболистами. «Тяжело объяснять, но я предпочитаю всем говорить открыто, в лицо. Если не получается лично побеседовать, то звоню и говорю — мол, так и так. Стараюсь не доверять такие вещи другим», — признался он.

28 июля сообщалось, что «Зенит» намерен подписать контракт с полузащитником английского «Ливерпуля» Лазором Марковичем. Предметные переговоры о трансфере пока не ведутся, но мерсисайдцы готовы отпустить серба.