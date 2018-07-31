ФК ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч с «Крыльями Советов»

Источник: РИА "Новости"

«Из-за отказа ЦСКА от части гостевой квоты самарские болельщики смогут дополнительно получить ограниченное число билетов на матч “Крылья Советов” — ЦСКА. При покупке в клубном магазине “Крыльев Советов” болельщики смогут получить билет на игру с армейцами», — говорится в официальном заявлении самарского клуба.

Ранее сообщалось, что на матче ожидается аншлаг. Стадион «Самара-Арена» вмещает 44 918 человек.