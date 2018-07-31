ФК ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч с «Крыльями Советов»
ТАСС, 31 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч первого тура Российской
ТАСС, 31 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч первого тура Российской
«Из-за отказа ЦСКА от части гостевой квоты самарские болельщики смогут дополнительно получить ограниченное число билетов на матч “Крылья Советов” — ЦСКА. При покупке в клубном магазине “Крыльев Советов” болельщики смогут получить билет на игру с армейцами», — говорится в официальном заявлении самарского клуба.
Ранее сообщалось, что на матче ожидается аншлаг. Стадион «Самара-Арена» вмещает 44 918 человек.
Матч с ЦСКА станет для «Крыльев Советов» первым на самарском стадионе с момента завершения чемпионата мира в России. Встреча состоится 31 июля, начало 19:00 мск.