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16:01 (мск), источник: ТАСС

ФК ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч с «Крыльями Советов»

ТАСС, 31 июля. Московский футбольный клуб ЦСКА отказался от части гостевой квоты билетов на матч первого тура Российской премьер-лиги с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за отказа ЦСКА от части гостевой квоты самарские болельщики смогут дополнительно получить ограниченное число билетов на матч “Крылья Советов” — ЦСКА. При покупке в клубном магазине “Крыльев Советов” болельщики смогут получить билет на игру с армейцами», — говорится в официальном заявлении самарского клуба.

Ранее сообщалось, что на матче ожидается аншлаг. Стадион «Самара-Арена» вмещает 44 918 человек.

Матч с ЦСКА станет для «Крыльев Советов» первым на самарском стадионе с момента завершения чемпионата мира в России. Встреча состоится 31 июля, начало 19:00 мск.

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