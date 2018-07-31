Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около четырех недель из-за травмы

Дзагоев получил травму во время матча за Суперкубок России против московского «Локомотива», который прошел 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой армейцев в дополнительное время со счетом 1:0. Полузащитник был заменен на 13-й минуте встречи.

Ранее Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Футболист пропустил три последующие игры турнира и вышел на замену в дополнительное время четвертьфинальной встречи с хорватами (основное и дополнительное время — 2:2, 3:4 по пенальти).