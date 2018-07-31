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16:34 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Дзагоев пропустит около четырех недель из-за травмы

ТАСС, 31 июля. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Алан Дзагоев пропустит из-за травмы три-четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что у Дзагоева диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени.

Дзагоев получил травму во время матча за Суперкубок России против московского «Локомотива», который прошел 27 июля в Нижнем Новгороде и завершился победой армейцев в дополнительное время со счетом 1:0. Полузащитник был заменен на 13-й минуте встречи.

Ранее Дзагоев получил травму задней поверхности бедра в стартовом матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии (5:0). Футболист пропустил три последующие игры турнира и вышел на замену в дополнительное время четвертьфинальной встречи с хорватами (основное и дополнительное время — 2:2, 3:4 по пенальти).

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