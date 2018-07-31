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16:38 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» реализовал более 18 тысяч билетов на матч РПЛ против «Спартака»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продал более 18 тысяч билетов на матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Спартака», из которых 5,5 тысяч были переданы гостевой команде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе железнодорожников.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент реализовано больше половины билетов на матч. Кроме того, передано 5,5 тысяч билетов (северная трибуна) для реализации «Спартаку». Перед началом встречи на площади возле стадиона пройдет концерт группы «Симфоническое Кино», — сказали в пресс-службе.

Встреча второго тура чемпионата России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве. Стадион вмещает 27 320 человек.

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