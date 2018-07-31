«Локомотив» реализовал более 18 тысяч билетов на матч РПЛ против «Спартака»
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продал более 18 тысяч билетов на матч 2-го тура Российской
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Локомотив» продал более 18 тысяч билетов на матч 2-го тура Российской
«На данный момент реализовано больше половины билетов на матч. Кроме того, передано 5,5 тысяч билетов (северная трибуна) для реализации «Спартаку». Перед началом встречи на площади возле стадиона пройдет концерт группы «Симфоническое Кино», — сказали в
Встреча второго тура чемпионата России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве. Стадион вмещает 27 320 человек.