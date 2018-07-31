Семак говорит, что «Зениту» нужны еще игроки. Куда больше-то?
Дело Манчини живет.
Дело Манчини живет.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сегодня выступил в программе «Футбольная столица».
— «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного футболиста на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать.
Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по
На матч первого тура с «Енисеем» (2:0) в Тюмень летали 22 футболиста. Семеро из них вернулись из аренд. Эрнани (прошлый сезон провел в «Сент-Этьене»), Роберт Мак (ПАОК), Олег Шатов («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Рубин) и Артем Дзюба («Арсенал») вышли на поле с первых минут, Евгений Чернов («Тосно») и Луиш Нету («Фенербахче») остались в запасе (Михаил Кержаков весной выступал за «Зенит-2»).
За день до игры с «Енисеем» «Зенит» опубликовал сформированную заявку на сезон. В ней пока всего 20 фамилий. Клуб уточняет, что травмированные Эммануэль Маммана, Юрий Жирков и Александр Кокорин будут включены в заявку позже. При этом Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный попали в заявку «Зенита-2». Она сквозная, то есть все четверо смогут играть и за главную команду «Зенита».
Но сейчас в разделе «состав» на официальном сайте «Зенита» — 32 футболиста.
К 31 июля «Зенит» раздал в аренду трех футболистов. Иван Новосельцев присоединился к «Анжи», Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз проведут сезон в «Рубине». Контракт с Артуром Юсуповым расторгнут, хавбек стал полноправным игроком «Ростова».
Важно:
Разделу «состав» на официальных сайтах клубов не стоит верить безраздельно. На сайте «Спартака», например, в ростере отсутствуют новички Жиго и Ташаев, а «Ювентус» еще не успел добавить профиль Криштиану Роналду. Заявки на сайте РПЛ гораздо обширнее реальнее: в них включены и футболисты молодежных команд.
И все равно заявка «Зенита» сейчас, за месяц до закрытия трансферного окна, несоизмеримо больше, чем у других команд чемпионата России. Для сравнения:
В то же время на сайте «Манчестер Сити» в составе главной команды — 33 игрока.
Напомним, на проваленную трансферную кампанию и недостаточное усиление команды часто жаловался предшественник Семака в «Зените», Роберто Манчини.
В ноябре 2017-го итальянец заявил, что летом «Зенит» «недостаточно укомплектовался». А в марте, когда сезон возобновился, Манчини посетовал, что «в течение зимнего трансферного окна мы не действовали так, как хотели». Тогда «Зенит» по требованию Роберто избавился от Олега Шатова и Артема Дзюбы. Купленный на замену Артему Антон Заболотный не забивал до последнего тура и не раз подвергался критике Манчини.