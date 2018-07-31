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16:51 (мск), источник: Sport24

Семак говорит, что «Зениту» нужны еще игроки. Куда больше-то?

Дело Манчини живет.

Источник: Sport24

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сегодня выступил в программе «Футбольная столица».

— «Зениту» нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного футболиста на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперед, то мы должны это делать.

Естественно, тяжело избавляться от футболистов. Самая сложная часть работы тренера — это убирать тех людей, которые на данный момент не проходят по каким-то критериям: характеру, умению, контракту.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 1, 29.07.2018, 14:00
Енисей
0Зенит2

На матч первого тура с «Енисеем» (2:0) в Тюмень летали 22 футболиста. Семеро из них вернулись из аренд. Эрнани (прошлый сезон провел в «Сент-Этьене»), Роберт Мак (ПАОК), Олег Шатов («Краснодар»), Кристиан Нобоа («Рубин) и Артем Дзюба («Арсенал») вышли на поле с первых минут, Евгений Чернов («Тосно») и Луиш Нету («Фенербахче») остались в запасе (Михаил Кержаков весной выступал за «Зенит-2»).

За день до игры с «Енисеем» «Зенит» опубликовал сформированную заявку на сезон. В ней пока всего 20 фамилий. Клуб уточняет, что травмированные Эммануэль Маммана, Юрий Жирков и Александр Кокорин будут включены в заявку позже. При этом Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов и Антон Заболотный попали в заявку «Зенита-2». Она сквозная, то есть все четверо смогут играть и за главную команду «Зенита».

Но сейчас в разделе «состав» на официальном сайте «Зенита» — 32 футболиста.

К 31 июля «Зенит» раздал в аренду трех футболистов. Иван Новосельцев присоединился к «Анжи», Ибрагим Цаллагов и Дмитрий Полоз проведут сезон в «Рубине». Контракт с Артуром Юсуповым расторгнут, хавбек стал полноправным игроком «Ростова».

Важно:

  • «Зенит» точно покинет Лука Джорджевич. По словам Семака, он не вписывается в состав из-за лимита не легионеров. Как рассказал агент Джорджевича «Спорт-Экспрессу», его клиент может перейти в ЦСКА, но, по данным Sport24, у Луки есть четыре варианта за рубежом.
  • Егор Бабурин находился на просмотре в «Рубине» и проходил у Курбана Бердыева сборы. Вратарь должен в ближайшее время уйти в аренду.
  • В списке выше не учтены многие игроки «Зенита-2», которые также имею право попасть в заявку в «Зенита». Там, например, начали сезон Никита Каккоев и Дмитрий Плетнев, у которых уже есть опыт игры в премьер-лиге.

Разделу «состав» на официальных сайтах клубов не стоит верить безраздельно. На сайте «Спартака», например, в ростере отсутствуют новички Жиго и Ташаев, а «Ювентус» еще не успел добавить профиль Криштиану Роналду. Заявки на сайте РПЛ гораздо обширнее реальнее: в них включены и футболисты молодежных команд.

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И все равно заявка «Зенита» сейчас, за месяц до закрытия трансферного окна, несоизмеримо больше, чем у других команд чемпионата России. Для сравнения:

  • На официальном сайте «Локомотива» — 24 фамилии (в том числе Идову и Крыховяк)
  • У ЦСКА — 21
  • У «Краснодара» — 21

В то же время на сайте «Манчестер Сити» в составе главной команды — 33 игрока.

Напомним, на проваленную трансферную кампанию и недостаточное усиление команды часто жаловался предшественник Семака в «Зените», Роберто Манчини.

В ноябре 2017-го итальянец заявил, что летом «Зенит» «недостаточно укомплектовался». А в марте, когда сезон возобновился, Манчини посетовал, что «в течение зимнего трансферного окна мы не действовали так, как хотели». Тогда «Зенит» по требованию Роберто избавился от Олега Шатова и Артема Дзюбы. Купленный на замену Артему Антон Заболотный не забивал до последнего тура и не раз подвергался критике Манчини.

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