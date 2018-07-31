Новым спортивным директором «Зенита» стал бывший главный скаут «МЮ»

Как отмечается в сообщении, контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21.

«У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов, — отметил Рибалта. — Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав “Зенита”, но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис “Зенита”, и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции».