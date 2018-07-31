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17:59 (мск), источник: Р-Спорт

Новым спортивным директором «Зенита» стал бывший главный скаут «МЮ»

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Испанец Хавьер Рибалта утвержден в должности спортивного директора санкт-петербургского «Зенита», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Как отмечается в сообщении, контракт с испанским специалистом рассчитан до конца сезона-2020/21.

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«У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов, — отметил Рибалта. — Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав “Зенита”, но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис “Зенита”, и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции».

Рибалта занимал должность скаута в итальянских «Торино», «Милане», «Новаре». В 2012 году он присоединился к туринскому «Ювентусу», где работал на протяжении пяти лет. В этот период туринский клуб осуществил трансферы Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. До перехода в «Зенит» Рибалта работал главным скаутом английского «Манчестер Юнайтед».

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