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18:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Де Лаурентис: ЦСКА хочет € 25 млн за Марио Фернандеса? Сумма — не проблема

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу.

Источник: Reuters

Боссы неаполитанского клуба признали, что трансферная стоимость игрока не отпугнёт «Наполи». Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустит бразильца с российским паспортом менее чем за € 25 млн.

«ЦСКА хочет € 25 млн за Фернандеса? Это не проблема, защитник относительно высокого уровня может стоить от € 8 до € 30 млн. Но я не знаю об этом трансфере, эти вопросы решает Гвинтоли (спортивный директор “Наполи”. — Прим. “Чемпионата”), а не я», — цитирует Де Лаурентиса Calcio Mercato со ссылкой на эфир Radio Kiss Kiss.

Ранее агент Фернандеса Жорже Машадо опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента. По словам Машадо, Фернандес никуда не хочет уходить из ЦСКА.

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