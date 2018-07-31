Де Лаурентис: ЦСКА хочет € 25 млн за Марио Фернандеса? Сумма — не проблема
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу.
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал слухи об интересе к защитнику ЦСКА и сборной России Марио Фернандесу.
Боссы неаполитанского клуба признали, что трансферная стоимость игрока не отпугнёт «Наполи». Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустит бразильца с российским паспортом менее чем за € 25 млн.
«ЦСКА хочет € 25 млн за Фернандеса? Это не проблема, защитник относительно высокого уровня может стоить от € 8 до € 30 млн. Но я не знаю об этом трансфере, эти вопросы решает Гвинтоли (спортивный директор “Наполи”. — Прим. “Чемпионата”), а не я», — цитирует Де Лаурентиса Calcio Mercato со ссылкой на эфир Radio Kiss Kiss.
Ранее агент Фернандеса Жорже Машадо опроверг информацию о возможном трансфере своего клиента. По словам Машадо, Фернандес никуда не хочет уходить из ЦСКА.