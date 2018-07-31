Де Лаурентис: ЦСКА хочет € 25 млн за Марио Фернандеса? Сумма — не проблема

Боссы неаполитанского клуба признали, что трансферная стоимость игрока не отпугнёт «Наполи». Ранее сообщалось, что ЦСКА не отпустит бразильца с российским паспортом менее чем за € 25 млн.

«ЦСКА хочет € 25 млн за Фернандеса? Это не проблема, защитник относительно высокого уровня может стоить от € 8 до € 30 млн. Но я не знаю об этом трансфере, эти вопросы решает Гвинтоли (спортивный директор “Наполи”. — Прим. “Чемпионата”), а не я», — цитирует Де Лаурентиса Calcio Mercato со ссылкой на эфир Radio Kiss Kiss.