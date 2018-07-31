Спортивный кластер возле стадиона «Ростов-Арена» полностью сформируют к 2025 году

«На левом берегу Дона планируется создание спортивного кластера, с ледовым дворцом,
Также Аракелян сообщил, что стадион «Ростов-Арена», где появятся новые объекты, будет передан в региональную собственность в 2019 году. Он добавил, что субъекту необходимо подготовить и утвердить
«В 2019 году 100% расходов по содержанию стадиона предполагается за счет средств федерального бюджета. С 2020 по 2023 годы финансирование разницы между доходами и расходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в пропорции 95% к 5%, где 95% — средства федерального бюджета, 5% — средства областного бюджета», — уточнил он.
На стадионе «Ростов-Арена» прошли пять матчей чемпионата мира по футболу. Ранее эта территория города была не благоустроена. 28 июля матч нового сезона Российской