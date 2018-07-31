Спортивный кластер возле стадиона «Ростов-Арена» полностью сформируют к 2025 году

«На левом берегу Дона планируется создание спортивного кластера, с ледовым дворцом, конно-спортивным комплексом, гандбольным дворцом спорта. Территория более 300 га станет спортивной площадкой, на которой будут представлены объекты по 18 видам спорта. Планируется, что строительство всех основных объектов будет завершено к 2023 году, окончательно спортивный кластер будет сформирован к 2025 году», — сказал он.

Также Аракелян сообщил, что стадион «Ростов-Арена», где появятся новые объекты, будет передан в региональную собственность в 2019 году. Он добавил, что субъекту необходимо подготовить и утвердить бизнес-план по операционной деятельности стадиона по выведению его на рентабельность к 2023 году.

«В 2019 году 100% расходов по содержанию стадиона предполагается за счет средств федерального бюджета. С 2020 по 2023 годы финансирование разницы между доходами и расходами от деятельности стадиона предполагается осуществлять в пропорции 95% к 5%, где 95% — средства федерального бюджета, 5% — средства областного бюджета», — уточнил он.