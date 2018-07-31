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20:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Гаджиев: Шансы на сохранение «Анжи» есть, но они невелики

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением о нынешнем положении махачкалинского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, российский клуб испытывает серьёзные финансовые трудности.

Ранее «Анжи» обратился к Министерству финансов Республики Дагестан за материальной поддержкой в размере около 300 млн рублей.

«Шансы есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с “Анжи” продолжает печальную тенденцию в российском футболе. Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы — один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своё существование летом. Это же не случайность», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

Гаджиев также подчеркнул, что без серьёзной поддержки со стороны государства тенденция прекращения существования клубов продолжится.

«Когда в 1992 году российский футбол перешёл на профессиональные рельсы, многие наши клубы стали частными, но сейчас ситуация изменилась. Частных клубов практически не осталось. Теперь начинается обратный процесс. Государство больше не способно содержать дорогостоящие футбольные команды. Но если не будет поддержки со стороны властей, не начнётся серьёзное обсуждение наметившейся проблемы на самых высоких уровнях, мы потеряем ещё не один клуб», — отметил Гаджиев.

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