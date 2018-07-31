Гаджиев: Шансы на сохранение «Анжи» есть, но они невелики

Источник: РИА "Новости"

Напомним, российский клуб испытывает серьёзные финансовые трудности.

Ранее «Анжи» обратился к Министерству финансов Республики Дагестан за материальной поддержкой в размере около 300 млн рублей.

«Шансы есть всегда, другое дело, что они невелики. К сожалению, ситуация с “Анжи” продолжает печальную тенденцию в российском футболе. Пока в стране проходил великолепно организованный чемпионат мира, параллельно шли куда менее приятные процессы — один за другим закрывались профессиональные клубы. Кажется, 11 команд прекратили своё существование летом. Это же не случайность», — приводит слова Гаджиева «RT на русском».

Гаджиев также подчеркнул, что без серьёзной поддержки со стороны государства тенденция прекращения существования клубов продолжится.