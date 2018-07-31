Галицкий продал «Магнит», а «Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?

Источник: Советский спорт

МИНУС ШЕСТЬ СПОНСОРОВ

Перед стартом сезона-2018/19 на официальном сайте «Краснодара» изрядно похудел раздел «Спонсоры и партнеры». В прошлом году в разделе значились восемь спонсоров, теперь — только два. Шесть логотипов прежних партнеров исчезли. Это связано с продажей Сергеем Галицким 29,1% акций «Магнита» (у бизнесмена осталось 3%) банку ВТБ общей стоимостью 2,44 миллиарда долларов в феврале прошлого года.

Из списка спонсоров исчезли шесть из восьми брендов, которые были одними из основных поставщиков продукции в «Магнит». «Краснодар» больше не спонсируют:

ГК «Nefis» — производитель косметики и бытовой химии.

ГК «Черкизово» — мясопереработка, птицеводство.

«Балтика» — пиво и напитки.

«Ряба» — бренд майонеза (производитель — НМЖК).

Richard — бренд чая (производитель — ГК «Май»).

«Слобода» — растительное масла, майонезы, кетчупы (производитель — ГК «Эфко»).

В итоге осталось только два прежних спонсора.

Это производитель смартфонов и гаджетов Meizu, а также генеральный спонсор «быков» — он же является титульным спонсором клуба — компания Constell Group (кондитерские, бумажные, полиэтиленовые и пластиковые изделия).

Кроме того, у «Краснодара» появился один новый спонсор, это сельскохозяйственное производственное предприятие «Юг», который как бы заменит «Слободу», компания тоже производит масла, соусы и майонез. Интересно, что гендиректором «Юга» значится гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг.

КЛУБ ПОТЕРЯЛ В ДЕНЬГАХ

Несмотря на то, что «Краснодар» — клуб частный, со спонсорами у проекта последние годы все было очень даже хорошо. Сейчас станет заметно хуже, потому что не только «Юг» связан с клубом, но и Constell Group. Компания принадлежит ООО «Новые технологии» и ООО «Пластиктрейд», которые на 90% принадлежат Галицкому. То есть бизнесмен сам же дополнительно инвестирует в свой клуб через спонсоров, которые ему же принадлежат.

Теперь, когда «Краснодар» не сотрудничает с шестью прежними компаниями, клуб лишится около 20 миллионов долларов ежегодно. Ранее логотипы компаний вывешивались на домашних матчах «Краснодара», а их сотрудничество, по словам бывших менеджеров спонсоров в интервью РБК, было подписано «в рамках их коммерческих взаимоотношений с сетью «Магнит». А теперь нет «Магнита», нет и спонсоров. Нет и двадцати миллионов долларов.

Откуда вообще взялась цифра в 20 миллионов? Если верить РБК, каждый из спонсоров оказывал клубу ежегодную поддержку в размере 3−3,5 миллионов долларов. Умножаем это на семь, количество партнеров не связанных с Галицким, и получаем 24,5 миллиона. Уход шести спонсоров повлечет за собой отказ от 18−21 миллиона долларов.

ЧТО БУДЕТ С «КРАСНОДАРОМ»?

20 миллионов долларов в условиях финансового кризиса для отечественного футбольного клуба — это много. Исходя из прошлогодних данных, спонсорские соглашения приносили «Краснодару» около четверти годового бюджета. Если это действительно так, то клуб ждут не только финансовые трудности, но и необходимость искать деньги «на стороне». А сделать это можно выйдя, например, в групповой этап Лиги чемпионов.

Но это в следующем году, а в этом Сергею Галицкому скорее всего придется дополнять казну клуба еще одним спонсорским соглашением со своей же компанией. Потому что билеты и телевизионные права все еще не приносят много денег. Дай бог, чтобы этой выручки хватило, чтобы окупить эксплуатацию стадиона.

Загвоздка заключается в том, что у «Краснодара» могут возникнуть проблемы с финансовым fair play. По мнению УЕФА, клубы не должны получать прямые дотации от владельцев, им стоит жить по средствам, тратя столько же, сколько они заработали. Напомним, что в 2012−13 годах «Краснодар» уже был наказан за нарушение правил, клуб долгое время не мог покупать дорогих футболистов и регистрировать новых игроков в списках А для участия в Лиге Европы.