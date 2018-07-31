Чемпион мира 2014 года немец Хёведес подписал контракт с ФК «Локомотив»

Источник: Reuters

Сумма трансфера 30-летнего защитника не разглашается. Отмечается, что во вторник футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к «Локомотиву».

Права на Хёведеса с 2007 года принадлежали немецкому «Шальке». В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус», сыграв в трех встречах.