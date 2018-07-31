Чемпион мира 2014 года немец Хёведес подписал контракт с ФК «Локомотив»
ТАСС, 31 июля. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес подписал четырехлетний контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает
ТАСС, 31 июля. Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Бенедикт Хёведес подписал четырехлетний контракт с московским «Локомотивом». Об этом сообщает
Сумма трансфера 30-летнего защитника не разглашается. Отмечается, что во вторник футболист успешно прошел медосмотр и в ближайшее время присоединится к «Локомотиву».
Права на Хёведеса с 2007 года принадлежали немецкому «Шальке». В сезоне-2017/18 защитник выступал на правах аренды за итальянский «Ювентус», сыграв в трех встречах.
В составе «Шальке» Хёведес провел 335 матчей, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами, став обладателем Кубка и Суперкубка Германии. В составе сборной Германии игрок стал чемпионом мира 2014 года, дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы, сыграв в общей сложности 44 матча и забив два гола.