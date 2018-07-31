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20:49 (мск), источник: Советский спорт

Сергей Прядкин: Риск, что «Анжи» снимется, присутствует

Президент РПЛ Сергей Прядкин — о ситуации в махачкалинском «Анжи».

Источник: Советский спорт

— Вокруг «Анжи» сейчас ходит много слухов. И я не могу не задать Вам как президенту РПЛ вопрос: а есть ли уверенность, что «Анжи» не снимется с чемпионата?
— Очень много опасений, конечно. Риск присутствует. Но сейчас ситуация складывается вроде бы так, что с высокой степенью вероятности клуб продолжит играть.

— Говорят, что генеральный директор «Анжи» Осман Кадиев был сегодня не то в администрации в столице, не то у руководства местных властей. Есть ли какая-то информация?
— Деталей не знаю. Предполагаю, что пытаются выстроить взаимодействие по бюджету. О встрече Кадиева с главой региона Васильевым знаю. Финансовое состояние клуба плачевное. И идет борьба за то, чтобы какое-то финансирование было. Можно сказать, идет торг. К тому же сейчас Сулейман Керимов оправдан, вернулся в Россию. Наверняка этот факт тоже как-то влияет на этот процесс. Это больше психологические шаги, психологическое давление.

Хотя я вот вспоминаю: мы на излете еще прошлого сезона, когда стало ясно, что «Амкара» не будет и мы возвращаем «Анжи», разговаривали с руководством клуба. Я задавал вопрос: вы осуществляете сделки, приобретаете игроков — а как будете решать с финансами? Меня уверяли, что все решат.

— Есть ли опасение, что подобные проблемы могут испытывать и другие клубы РПЛ?
— Ситуацию мы постоянно мониторим. Не думаю, что у кого-то есть похожие проблемы. Для нас есть главные критерии: наличие инфраструктуры и финансовое состояние. И для нас общая задача — всю эту инфраструктуру максимально сохранить. Особенно это касается тех городов, где есть новые стадионы. Знаю, что в августе будет целый ряд встреч и совещаний, посвященных теме наследия чемпионата. И мы тоже будем активно помогать и работать в этом направлении.

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