Мещеряков: Условия перехода Хёведеса из «Шальке» полностью устраивают «Локомотив»

Во вторник «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 30-летним защитником. Хёведес перешел из немецкого «Шальке», за который он выступал с 2007 года.

«На тех условиях, на которых мы его взяли, он нам полностью подходит, условия нас удовлетворяют. И у нас есть уверенность, что он заиграет в “Локомотиве”. Такие футболисты идут не под Лигу чемпионов, они идут в команду, а где, кто и когда будет играть, решит главный тренер», — сказал Мещеряков.

«Хёведес последний год почти не играл, но тогда игрок получил травму, а сейчас медобследование показало, что у него со здоровьем все хорошо. Он обученный и высокопрофессиональный, такие футболисты просто так не играют столько матчей в сборной Германии и не становятся чемпионами мира. Я приведу миллион примеров, когда игроки возвращались после травм и играли нормально, такие люди всегда выступают на определенном уровне, а то некоторые уже таких футболистов называют сбитыми летчиками», — отметил глава совета директоров клуба.