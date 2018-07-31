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20:52 (мск), источник: ТАСС

Мещеряков: Условия перехода Хёведеса из «Шальке» полностью устраивают «Локомотив»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Условия, на которых защитник Бенедикт Хёведес перешел в «Локомотив», полностью устраивают московский футбольный клуб. Об этом ТАСС сообщил председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков.

Во вторник «Локомотив» объявил о подписании четырехлетнего контракта с 30-летним защитником. Хёведес перешел из немецкого «Шальке», за который он выступал с 2007 года.

«На тех условиях, на которых мы его взяли, он нам полностью подходит, условия нас удовлетворяют. И у нас есть уверенность, что он заиграет в “Локомотиве”. Такие футболисты идут не под Лигу чемпионов, они идут в команду, а где, кто и когда будет играть, решит главный тренер», — сказал Мещеряков.

«Хёведес последний год почти не играл, но тогда игрок получил травму, а сейчас медобследование показало, что у него со здоровьем все хорошо. Он обученный и высокопрофессиональный, такие футболисты просто так не играют столько матчей в сборной Германии и не становятся чемпионами мира. Я приведу миллион примеров, когда игроки возвращались после травм и играли нормально, такие люди всегда выступают на определенном уровне, а то некоторые уже таких футболистов называют сбитыми летчиками», — отметил глава совета директоров клуба.

В составе «Шальке» Хёведес провел 335 матчей, отметившись 23 голами и 13 результативными передачами, став обладателем Кубка и Суперкубка Германии. В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, дважды становился бронзовым призером чемпионатов Европы, сыграв в общей сложности 44 матча и забив два гола.

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