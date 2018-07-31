Москалев рассудит «Локомотив» и «Спартак» в матче чемпионата России по футболу

Ассистентами Москалева будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин из Москвы, резервным судьей — Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена» 4 августа и начнется в 19:00 мск.