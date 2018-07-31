Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Легия
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хапоэль Беэр-Шева2
Динамо З2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шериф0
Шкендия0
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник1
Тобол Кс0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Крылья Советов0
ЦСКА0
Футбол. Кубок России
19:00
Красный-СГАФКСТ1
Днепр См4
Футбол. Кубок России
14:30
Динамо БрлП 4:11
Иртыш1
Футбол. Кубок России
12:30
Чита2
Зенит Ир3
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
15Черенков. Навсегда
21:02 (мск), источник: ТАСС

Несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ) из-за задержек по выплате заработной платы. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ОПСФ Александр Зотов.

Ранее в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей. При этом многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года, а общая задолженность «Анжи» перед игроками составляет около 250 млн рублей.

«Там есть ряд футболистов, которые обратились [в профсоюз], и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно. Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата [Российского футбольного союза] здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд. По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята [обратятся] рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату», — сказал Зотов.

20 июля президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил ТАСС, что спонсоры отказали клубу в финансировании на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург на матч против местного «Урала», вследствие чего махачкалинский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру.

В прошлом сезоне чемпионата России «Анжи» занял 14-е место и вылетел из элитного дивизиона, уступив красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3) в стыковых матчах. Однако махачкалинский клуб остался в РПЛ из-за лишения лицензии пермского «Амкара».

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Она приглашала к себе в дом тех, кому негде было жить в Москве
Экстремал спустился на лыжах с 8000 метров. Завораживающее зрелище
«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России
Чемпион мира по футболу подписал контракт с «Локомотивом»
«Краснодар» потерял спонсоров. У клуба проблемы?
Зима близко. Почему Конор не будет бегать от Хабиба
Зажигающий звезды. История главного тренера «Монако» Жардима
«Зенит» представил нового спортивного директора
Черышев не нужен «Вильярреалу» и перейдет в «Эвертон»?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка