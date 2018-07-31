Несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ)
МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Несколько игроков махачкалинского «Анжи» обратились в Общероссийский профсоюз футболистов (ОПСФ)
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«Там есть ряд футболистов, которые обратились [в профсоюз], и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно. Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата [Российского футбольного союза] здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд. По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята [обратятся] рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату», — сказал Зотов.
20 июля президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил ТАСС, что спонсоры отказали клубу в финансировании на новый сезон Российской
В прошлом сезоне чемпионата России «Анжи» занял 14-е место и вылетел из элитного дивизиона, уступив красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3) в стыковых матчах. Однако махачкалинский клуб остался в РПЛ