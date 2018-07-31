Несколько футболистов «Анжи» обратились в профсоюз из-за задержки зарплаты

Ранее в пресс-службе «Анжи» сообщили ТАСС, что Министерство финансов Дагестана ответило отказом на просьбу о финансовой поддержке клуба в размере почти 300 млн рублей. При этом многие футболисты команды не получают зарплату с апреля 2018 года, а общая задолженность «Анжи» перед игроками составляет около 250 млн рублей.

«Там есть ряд футболистов, которые обратились [в профсоюз], и мы по возможности помогаем всем, кому это нужно. Если клуб, не дай бог, снимется с соревнований, потеряет профессиональный статус, то палата [Российского футбольного союза] здесь мало чем сможет помочь, тут дорога в суд. По количеству обращений я сейчас не скажу, но думаю, что все ребята [обратятся] рано или поздно, потому что каждому неприятно не получать зарплату», — сказал Зотов.

20 июля президент «Анжи» Осман Кадиев сообщил ТАСС, что спонсоры отказали клубу в финансировании на новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ). 25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург на матч против местного «Урала», вследствие чего махачкалинский клуб обратился в РПЛ с просьбой перенести игру.