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21:14 (мск), источник: ТАСС

«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 31 июля. «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла во вторник в Самаре.

Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей. В воскресенье со счетом 0:0 закончилась встреча между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». В понедельник аналогично завершился матч «Уфа» — «Локомотив».

ЦСКА провел второй официальный матч в нынешнем сезоне. Армейцы в пятницу в дополнительное время победили «Локомотив» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.

В следующем туре «Крылья Советов» 5 августа примут «Оренбург», ЦСКА в этот же день проведет домашнюю встречу с «Ростовом».

Крылья Советов 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
31.07.2018, 19:00 основной раунд: 1-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Виктор Гончаренко
Составы
Евгений Конюхов 14
23′ Георгий Зотов 15
Владимир Полуяхтов (к) 2
75′ Никита Чичерин 44
Тарас Бурлак 90
Денис Ткачук 31
Евгений Башкиров 4
Срджан Мияйлович 26
86′ Жозе Феррейра Надсон 6
Олег Ланин 64
76′ Алан Чочиев 9
Павел Яковлев 16
46′ Максим Канунников 99
Александр Соболев 7
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 84′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
14 Кирилл Набабкин
25 Кристиян Бистрович
80 Хетаг Хосонов 51′
29 Яка Бийол
15 Дмитрий Ефремов 76′
75 Тимур Жамалетдинов
9 Федор Чалов 90′
77 Ильзат Ахметов
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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