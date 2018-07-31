«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей. В воскресенье со счетом 0:0 закончилась встреча между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». В понедельник аналогично завершился матч «Уфа» — «Локомотив».

ЦСКА провел второй официальный матч в нынешнем сезоне. Армейцы в пятницу в дополнительное время победили «Локомотив» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.