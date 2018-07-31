«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 31 июля. «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла во вторник в Самаре.
ТАСС, 31 июля. «Крылья Советов» сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в матче первого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла во вторник в Самаре.
Матч стал третьим в нынешнем сезоне первенства страны, который завершился безголевой ничьей. В воскресенье со счетом 0:0 закончилась встреча между тульским «Арсеналом» и московским «Динамо». В понедельник аналогично завершился матч «Уфа» — «Локомотив».
ЦСКА провел второй официальный матч в нынешнем сезоне. Армейцы в пятницу в дополнительное время победили «Локомотив» со счетом 1:0 в матче за Суперкубок России, который прошел в Нижнем Новгороде.
В следующем туре «Крылья Советов» 5 августа примут «Оренбург», ЦСКА в этот же день проведет домашнюю встречу с «Ростовом».
|Крылья Советов
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0:0
Первый тайм: 0:0
|ЦСКА
|Андрей Тихонов
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Жвакин (Ленинградская область, Россия)