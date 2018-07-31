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31 июля, источник: ТАСС

Первый тур сезона-2018/19 стал самым нерезультативным на старте чемпионатов РФ по футболу

ТАСС, 31 июля. Первый тур Российской премьер-лиги (РПЛ) нынешнего сезона стал самым нерезультативным среди стартовых туров в истории чемпионатов России по футболу.

Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля. В восьми встречах было забито восемь мячей. Три матча завершились нулевыми ничьими, в двух играх было забито больше одного гола. Самым результативным матчем тура стала игра казанского «Рубина» и «Краснодара» — 2:1.

Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне 2001 года, тогда в первом туре было забито 10 мячей.

Второй тур чемпионата России стартует 3 августа матчем между московским «Динамо» и казанским «Рубином». В центральной встрече тура сыграют московские «Локомотив» и «Спартак» (4 августа), а завершится тур 6 августа матчем «Уфы» и махачкалинского «Анжи».

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