Первый тур сезона-2018/19 стал самым нерезультативным на старте чемпионатов РФ по футболу

Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля. В восьми встречах было забито восемь мячей. Три матча завершились нулевыми ничьими, в двух играх было забито больше одного гола. Самым результативным матчем тура стала игра казанского «Рубина» и «Краснодара» — 2:1.

Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне 2001 года, тогда в первом туре было забито 10 мячей.