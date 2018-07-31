Первый тур сезона-2018/19 стал самым нерезультативным на старте чемпионатов РФ по футболу
ТАСС, 31 июля. Первый тур Российской
ТАСС, 31 июля. Первый тур Российской
Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля. В восьми встречах было забито восемь мячей. Три матча завершились нулевыми ничьими, в двух играх было забито больше одного гола. Самым результативным матчем тура стала игра казанского «Рубина» и «Краснодара» — 2:1.
Предыдущий антирекорд был установлен в сезоне 2001 года, тогда в первом туре было забито 10 мячей.
Второй тур чемпионата России стартует 3 августа матчем между московским «Динамо» и казанским «Рубином». В центральной встрече тура сыграют московские «Локомотив» и «Спартак» (4 августа), а завершится тур 6 августа матчем «Уфы» и махачкалинского «Анжи».