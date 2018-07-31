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31 июля, источник: Чемпионат.com

Матч третьего тура РПЛ «Рубин» — «Зенит» может быть перенесён

Матч третьего тура Российской Премьер-Лиги между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» может быть перенесён с 12 на 13 августа, сообщает портал «БИЗНЕС Online».

По информации издания, причиной возможного переноса встречи может стать участие «Зенита» в квалификации Лиги Европы. Напомним, первый матч подопечные Сергея Семака проведут уже в четверг, 9 августа. Их соперником станет победитель пары «Дунайска Стреда» — «Динамо» Минск.

Оппонент петербургского «Зенита» определится 2 августа после ответной встречи. Первый матч в Словакии завершился уверенной победой минского «Динамо» со счётом 3:1.

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