Рекорд посещаемости стартовых туров чемпионатов России установлен в первом туре РПЛ
ТАСС, 31 июля. Рекорд посещаемости для стартовых туров чемпионатов России по футболу установлен в первом туре Российской
ТАСС, 31 июля. Рекорд посещаемости для стартовых туров чемпионатов России по футболу установлен в первом туре Российской
Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля. В общей сложности восемь матчей первого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 169 600 человек, что на 70 418 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. В среднем на каждый матч стартового тура РПЛ пришло 21 200 зрителей.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2010 года, тогда игры первого тура посетило 135 323 зрителя (16 915 в среднем за матч).
Второй тур чемпионата России стартует 3 августа матчем между московским «Динамо» и казанским «Рубином». В центральной встрече тура сыграют московские «Локомотив» и «Спартак» (4 августа), а завершится тур 6 августа матчем «Уфы» и махачкалинского «Анжи».