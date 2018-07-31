Рекорд посещаемости стартовых туров чемпионатов России установлен в первом туре РПЛ

Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля. В общей сложности восемь матчей первого тура нынешнего сезона первенства страны посетили 169 600 человек, что на 70 418 зрителей больше, чем в прошлом сезоне. В среднем на каждый матч стартового тура РПЛ пришло 21 200 зрителей.