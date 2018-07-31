Чемпионы России по трансферам

Источник: Спорт-Экспресс

За 4 миллиона евро в «Локомотив» перешел экс-защитник сборной Германии, «Шальке» и «Ювентуса» Бенедикт Хеведес, обладатель Кубка мира-2014.

Дмитрий СИМОНОВ

Удивительно, но до немца Бенедикта Хеведеса в России выступал лишь один чемпион мира — Роберто Карлос. Да и тот приехал в нашу страну пенсионером — поиграл немного за «Анжи» и перешел на тренерскую работу (хотя, по сути, просто отвечал за пиар, передвигаясь всюду с личным охранником). Хеведес — совсем другая история. Защитнику 30 лет, для его амплуа — самый сочный возраст. По меркам Игнашевича — так вообще юнец. На него рассчитывают, его берут в основной состав под Лигу чемпионов. Из-за травм у немца не сложился прошедший сезон в «Ювентусе» и он не попал на чемпионат мира. Но если бы не повреждения, то Хеведес, скорее всего, был бы в обойме на ЧМ-2018 — когда футболист был здоров, он участвовал в трех матчах отборочного турнира, еще дважды входил в заявку. Наверное, по значимости Хеведеса правильнее сравнивать не Роберто Карлосом, а с, на тот момент действующим вице-чемпионом мира, аргентинцем Гараем, когда тот приехал в «Зенит».

Несмотря на неоднозначный прошлый сезон Хеведеса, «Локомотиву», по моим данным, пришлось выдержать серьезную конкуренцию. На игрока претендовал «Галатасарай», готовый заплатить «Шальке» больше «Локомотива», два клуба бундеслиги и «Краснодар» («быки», по некоторым данным, давали 7 миллионов евро). Важную роль сыграли две вещи. Во-первых, «гражданская позиция» Хеведеса, который с детских лет выступал за клуб из Гельзенкирхена, стал там капитаном и, как мне рассказали, был не готов выступать за какой-то другой клуб в Германии. Во-вторых, связи и профессионализм спортивного директора «Локо» Эрика Штоффельсхауса, который в прошлом работал в «Шальке» (здесь уместно вспомнить и про переход Фарфана, одного из героев чемпионского сезона железнодорожников). Хеведес — действительно очень интересный и непростой трансфер.

В последние годы в чемпионате России становится все меньше звезд. Курс на своих воспитанников и на экономию — конечно, здорово, но, согласитесь, есть нехватка по-настоящему звонких имен. «Локомотив» пока единственный клуб, который делает летнюю трансферную кампанию РПЛ по-настоящему интересной. Помимо Хеведеса, в клуб перешел двукратный победитель Лиги Европы «Севильи», экс-опорник «ПСЖ» Крыховяк, а чемпион Европы-2016 Эдер подписал полноценный контракт после аренды.

Безусловно, это не «Зенит» начала 2010-х с Халком и Витселем, и не «Анжи» Керимова, с Виллианом и Это́О, но тем не менее. В голодные для футбола годы «Локомотив» особенно выделяется на общем фоне — но при этом не тратит колоссальных средств (контракты новичков — в рамках рынка, трансферные суммы, по крайней мере, сейчас выглядят адекватными).

А что у конкурентов? «Зенит"-2018 вообще никого не берет — сначала нужно разобраться с тяжелым наследием прошлого, армией людей на контрактах. «Краснодар» как всегда загадочный: идет своим путем. «Спартак» взял двух новичков четко в основной состав, но Жиго не слишком известен широкой публике (хотя хорош), а Ташаев — внутрироссийский переход. Активно ведет себя ЦСКА, но по правде сказать, армейцы вызывают удивление прежде всего потому, что прежде вообще никого толком не покупали, а их новички — в большинстве своем ноунеймы. Даже если будет подписан Абель Эрнандес, по звездности он вряд ли сравним с Крыховяком или Хеведесом.

Благодаря ярким новичкам следить за «Локо» точнее станет веселее. Сделают ли они команду реально сильнее — узнаем в ближайшие месяцы, но по крайней мере, приобретения выглядят логично. Клуб заработал на усиление, пробившись в Лигу чемпионов. И может заработать еще. Напомню, что победа в групповом турнире сейчас стоит без малого три миллиона евро, а ничья — 900 тысяч. И если Крыховяк, Хеведес, Эдер обеспечат достойный результат хотя бы в половине из шести лигочемпионских матчей, то как минимум окупят «свое существование». Кроме того, любой трансфер важно рассматривать не только сиюминутно, а в контексте клубной стратегии, которая у «Локомотива» есть. Измучен травмами Чорлука — но теперь есть Хеведес, который к тому же универсал, способный играть и в два центральных, и в три, и на фланге. Рвется в родной Петербург Денисов — но в перспективе можно перевести на его позицию Крыховяка, а рядом уже будет подготовленный молодой талант Баринов — второй по уровню таланта чемпион Европы-2013 после Головина, который в будущем имеет все шансы оказаться в сборной России (за ним, по моей информации, давно следит орденоносный Станислав Черчесов). И так далее.