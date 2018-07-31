Чемпионы России по трансферам
Железнодорожники — хедлайнеры летней трансферной кампании.
Железнодорожники — хедлайнеры летней трансферной кампании.
За 4 миллиона евро в «Локомотив» перешел
Дмитрий СИМОНОВ
Удивительно, но до немца Бенедикта Хеведеса в России выступал лишь один чемпион мира — Роберто Карлос. Да и тот приехал в нашу страну пенсионером — поиграл немного за «Анжи» и перешел на тренерскую работу (хотя, по сути, просто отвечал за пиар, передвигаясь всюду с личным охранником). Хеведес — совсем другая история. Защитнику 30 лет, для его амплуа — самый сочный возраст. По меркам Игнашевича — так вообще юнец. На него рассчитывают, его берут в основной состав под Лигу чемпионов.
Несмотря на неоднозначный прошлый сезон Хеведеса, «Локомотиву», по моим данным, пришлось выдержать серьезную конкуренцию. На игрока претендовал «Галатасарай», готовый заплатить «Шальке» больше «Локомотива», два клуба бундеслиги и «Краснодар» («быки», по некоторым данным, давали 7 миллионов евро). Важную роль сыграли две вещи.
В последние годы в чемпионате России становится все меньше звезд. Курс на своих воспитанников и на экономию — конечно, здорово, но, согласитесь, есть нехватка
Безусловно, это не «Зенит» начала 2010-х с Халком и Витселем, и не «Анжи» Керимова, с Виллианом и Это́О, но тем не менее. В голодные для футбола годы «Локомотив» особенно выделяется на общем фоне — но при этом не тратит колоссальных средств (контракты новичков — в рамках рынка, трансферные суммы, по крайней мере, сейчас выглядят адекватными).
А что у конкурентов? «Зенит"-2018 вообще никого не берет — сначала нужно разобраться с тяжелым наследием прошлого, армией людей на контрактах. «Краснодар» как всегда загадочный: идет своим путем. «Спартак» взял двух новичков четко в основной состав, но Жиго не слишком известен широкой публике (хотя хорош), а Ташаев — внутрироссийский переход. Активно ведет себя ЦСКА, но по правде сказать, армейцы вызывают удивление прежде всего потому, что прежде вообще никого толком не покупали, а их новички — в большинстве своем ноунеймы. Даже если будет подписан Абель Эрнандес, по звездности он вряд ли сравним с Крыховяком или Хеведесом.
Благодаря ярким новичкам следить за «Локо» точнее станет веселее. Сделают ли они команду реально сильнее — узнаем в ближайшие месяцы, но по крайней мере, приобретения выглядят логично. Клуб заработал на усиление, пробившись в Лигу чемпионов. И может заработать еще. Напомню, что победа в групповом турнире сейчас стоит без малого три миллиона евро, а ничья — 900 тысяч. И если Крыховяк, Хеведес, Эдер обеспечат достойный результат хотя бы в половине из шести лигочемпионских матчей, то как минимум окупят «свое существование». Кроме того, любой трансфер важно рассматривать не только сиюминутно, а в контексте клубной стратегии, которая у «Локомотива» есть. Измучен травмами Чорлука — но теперь есть Хеведес, который к тому же универсал, способный играть и в два центральных, и в три, и на фланге. Рвется в родной Петербург Денисов — но в перспективе можно перевести на его позицию Крыховяка, а рядом уже будет подготовленный молодой талант Баринов — второй по уровню таланта чемпион Европы-2013 после Головина, который в будущем имеет все шансы оказаться в сборной России (за ним, по моей информации, давно следит орденоносный Станислав Черчесов). И так далее.
Оценку трансферам, как обычно, дадут внутрироссийский турнир и Лига чемпионов. Весь мир сейчас восторгается, что «Ювентус» взял Криштиану Роналду, но вдруг он в Турине провалится — стопроцентной гарантии никогда нет. Но по резонансу и потенциалу переходящих игроков «Локомотив» пока — однозначно чемпион России лета-2018.