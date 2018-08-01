Поезд Палыча забуксовал. В чем причины

Источник: Спорт-Экспресс

ПРОБЛЕМЫ НАЧАЛИСЬ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ

С одной стороны, ничего страшного для «Локо» пока не произошло: ничью против крепкой «Уфы» на выезде ни в коем случае нельзя считать провальным результатом, а Суперкубок вообще стоит сам по себе, его можно смело забыть. Плюс никто из традиционных фаворитов чемпионата в первых матчах не показал искрящей и захватывающей игры — ни «Спартак», ни «Зенит», ни «Краснодар». Каждому непросто вкатываться в сезон, общее положение усугубляет позднее возвращение в клубы сборников, и вся феерия по законам логики должна прийти позже.

Но «Локомотив», во-первых, в отличие от конкурентов не победил, а во-вторых, в его футболе прослеживается тревожная симптоматика. Вот уже 210 минут чемпион страны не забивает, есть трудности с позиционной атакой, голевых моментов — минимум. Красно-зеленые пока не выдали ни одного цельного тайма, в котором действовали бы с игровым преимуществом (не обязательно территориальным).

Еще сильнее эта тенденция пугает, когда вспоминаешь, что тянется она не два матча, а гораз­до дольше. Ведь в концовке чемпионского сезона поезд Семина тоже катился тяжело и медленно, с лязгом, скрипом и остановками. В пяти последних турах премьер-лиги-2017/18 «Локо» забил только один гол — тот самый, золотой, в ворота «Зенита». До него были 0:0 с «Ахматом» и «Уфой», 0:2 от «Краснодара», а после — 0:2 от «Арсенала».

Окей, матч в Туле полурезервным составом, который вдобавок пребывал в состоянии чемпионской эйфории, вынесем за скобки. Но можно ведь обратить внимание и на предсезонку, где железнодорожники забивали только в двух играх из пяти, а победили и вовсе однажды, хотя встречались с не самыми грозными соперниками — «Аустрией» (1:1), «Осиеком» (0:0), «Вольфсбергером» (0:0), «Витессом» (0:3) и «Акхисаром» (2:1).

Разве все это — не симптомы творческого кризиса?

НЕ УСТАЛОСТЬ, А АДАПТАЦИЯ К СЕЗОНУ

Семин на пресс-конференции в Нижнем Новгороде в очередной раз возмутился из-за календаря, который предписал команде играть первый тур чемпионата спустя два дня после 120 минут в Суперкубке. Говорил это тренер ни в коем случае не с целью найти оправдания. Он лучше нас с вами знал текущее физическое состояние команды — и понимал, что два матча подряд (а еще — два перелета) игроки перенесут нелегко.

Слова Семина отразились в тактике, выбранной «Локомотивом» в Уфе. Железнодорожники в первом тайме намеренно отдали сопернику мяч (владение в стартовые 45 минут составило 58 на 42 в пользу хозяев), отказались от агрессивного прессинга, почти не предпринимали акцентированные попытки отбора на чужой половине и играли откровенно вторым номером, выискивая возможности для контратак или пытаясь грузить мяч верхом на Эдера, после чего собирать подборы. До перерыва чемпион копил силы — а после стал действовать в средней зоне и возле чужой штрафной активнее. Владение тотчас выравнялось.

Тренерский штаб, видимо, боялся, что, если команда возьмет инициативу в свои руки, есть риск встать из-за усталости в заключительном отрезке. Помним, например, как в прошлом году после Суперкубка «Спартак» задавил «Динамо» в первом тайме, забил два мяча, а во втором из красно-белых вышел весь воздух — и победа была упущена. С этой точки зрения план Семина в понедельник смотрелся оправданно и привел к улучшению качества футбола во второй половине. Посмотрите на таблицу данных от WyScout.

Однако визуально все равно заметно, что игроки «Локомотива» двигаются неважно. Обратите внимание, как мало фирменных рывков делает Фарфан, как тяжеловат в дриблинге Фернандеш, как редко подключается справа Игнатьев, как много ошибок допускают Миранчуки. Это даже не усталость (на Суперкубок «Локо» ведь сыграл плохо и в свежем состоянии), а продолжающаяся адаптация к сезону. Футболисты еще не успели до конца прочувствовать свое тело, не вспомнили, как грамотно распределять силы, не привыкли к календарному ритму.

Поэтому текущий тонус — одна из причин скудного на яркие атаки футбола. Те же слова можно отнести и к «Зениту» со «Спартаком».

СЛИШКОМ ПЛОХИЕ МИРАНЧУКИ

От общего перейдем к частному. Для начала вспомним, чем славился прошлогодний золотой «Локомотив». Прежде всего его главные козыри — дисциплина, самоотверженность, терпение, стабильность и последовательность, а впереди — импровизация Миранчуков, Фернандеша и Фарфана. Благодаря этой четверке, которая дружно выдала едва ли не лучший сезон в карьере, и состоялся прогресс красно-зеленых как в скоростном, так и позиционном футболе.

Насколько атака команды может померкнуть, если из атакующей группы выпадет кто-то один, мы убедились еще в апреле-мае, когда Фернандеш получил травму ребра и либо не выходил в составе вовсе, либо появлялся, но играл через боль. Сейчас далеки от оптимальных кондиций все четверо футболистов, которых объединяет один факт: они были задействованы в сборных на чемпионате мира, но игрового времени там получили мало. Антон Миранчук — ноль минут, Алексей — 62, Фернандеш — 12, Фарфан — 130, но выбыл из-за травмы еще после второго тура и потом лечился.

Если два иностранца сейчас показывают хотя бы что-то, то Миранчуки совсем не пришли в себя. Обостряющих решений в их действиях не наблюдается, при работе с мячом очень много потерь, скорость мысли — невысокая. С чего, например, началась атака «Уфы», повлекшая за собой пенальти? Алексей Миранчук попытался вальяжно подыграть мяч пяткой в центральной зоне брату, а Антон его не понял и проскочил мимо. Итог — обрез на 93-й минуте и молниеносный пас вперед на Игбуна.

СТАВКА НА БОРЬБУ ЭДЕРА ПОКА НЕ РАБОТАЕТ

Основным центральным нападающим «Локо» на старте сезона стал Эдер, а футбол команды сейчас периодически упрощается и сбивается на длинные забросы в сторону португальца. Вероятно, Семин, как человек впечатлительный, исходит из увиденного на чемпионате мира. Там повсюду был культ больших нападающих, а Жиру, ни разу за турнир не пробивший в створ, но принесший огромную пользу при построении атак, стал олицетворением данной тенденции.

Однако у Франции был не только Жиру, но и реактивные Гризманн с Мбаппе, успевающие на подборах. А у Хорватии Манджукичу помогали резвые Ребич и Перишич. У «Локомотива» ни Гризманна, ни Перишича нет — а есть погрузневшие Фернандеш и Миранчуки, которые необходимый объем работ в заполнении зон не проделывают и даже после скидок не успевают. Да и цепляется за мяч Эдер, несмотря на габариты, скверно. Против «Уфы» он выиграл лишь три верховых единоборства из 15, согласно данным WyScout. Его суммарный брак ТТД составил 70 процентов.

Логично, что после перерыва, когда «Локомотив» стал чаще опускать мяч вниз и задействовать центральную зону и полуфланги при выходе из обороны, атака родила хоть какие-то моменты с игры. Не исключаю, что в следующем туре со «Спартаком» Семин отправит вперед с первых минут не Эдера, а Фарфана, который в этом матче начал на фланге.

И ВСЕ-ТАКИ ВТОРОЙ ТАЙМ В УФЕ — В ПЛЮС

Сейчас многие говорят, что от «Локомотива» попросту ушел фарт, сопровождавший чемпионскую поступь в прошлом сезоне, помогавший вырывать победы на последних минутах и забивать голы со «стандартов» в равной безмоментной игре. Только говорить об этом все-таки рано. В Уфе железнодорожникам в равной степени как не повезло (у Эдера отняли чистый гол после розыгрыша штрафного, а Фарфан на 90-й минуте не попал по воротам головой из убойной позиции), так и повезло (Игбун не реализовал пенальти, а перед этим, в начале второго тайма, в упор со «второго этажа» он же пробил на удобной для Гильерме высоте и не в угол).

Подозреваю, что разговоры о везении вообще обижают как болельщиков «Локомотива», так и сам клуб. Но чтобы они прекратились, команде необходимо отвечать не словами, а на поле.

В чем видятся резервы для усиления? В первую очередь должна набрать форму упомянутая выше четверка, которая по-прежнему способна выдавать сумасшедший футбол против любого соперника. Возможно, поможет команде приход Крыховяка, все-таки тот же Баринов в опорной зоне пока не справляется, дублирует функции Игоря Денисова, плохо двигает мяч вперед и слабо поддерживает атаку. В матче с «Уфой» у 21-летнего полузащитника, например, чересчур большое количество потерь — 18, из которых девять на своей половине поля.

Не уверен, что погоду сделает появление Хеведеса, поскольку центр обороны у «Локомотива» на сегодня и так самая стабильная линия. Тот же Кверквелия — абсолютно лучший по итогам двух матчей, во многом благодаря ему, бросающемуся под удары и прострелы, подчищающему за Игнатьевым, железнодорожники при блеклой атаке хотя бы сохраняют приличную защиту.

А вот трансфер нападающего, отличающегося по манере игры от Эдера, пришелся бы очень кстати. Однако второй тайм в Уфе все равно стоит занести железнодорожникам в плюс, а не в минус. Да, они зевнули атаку соперника и чуть не проиграли на ровном месте, но перед этим проснулись, завелись и показали, что способны потихоньку прибавлять по ходу матча.