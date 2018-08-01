«Анжи» может сняться с РПЛ после первого тура. У клуба снова нет денег

Источник: Sport24

У «Анжи» снова нет денег — команда может сняться с РПЛ через неделю после начала чемпионата. Sport24 рассказывает, что происходит с футболом в Дагестана и как махачкалинский клуб пытается спастись.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 28.07.2018, 16:30 Урал 0 Анжи 1

13 июня руководство «Анжи» обратилось к Министерству финансов республики Дагестан в помощи в финансировании клуба и академии. Через две недели из ведомства пришел отрицательный ответ. Клуб просил материальной поддержки в размере 296 698 797 рублей. В ответном заявлении первого заместителя министра финансов Али Исламова говорилось, что «общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».

Боссы «Анжи» не отчаялись: генеральный директор клуба Олег Флегонтов (до этого работал в клубе «СКА-Хабаровск», который вылетел из РПЛ в прошлом сезоне с 13 очками) обратился с письмом о помощи к председателю правительства Дагестана Артему Здунову. Но и там клубу отказались помогать. При этом в письме было указано, что клуб из Махачкалы ежегодно перечисляет более 100 миллионов рублей в бюджеты разных уровней. По информации Sport24 от источника в клубе, эта сумма составляет около 148 миллионов рублей.

Письмо «Анжи», подписанное Флегонтовым, выглядело отчаянно — ведь у клуба нет денег ни на перелеты, ни даже на бензин командного автобуса. «28 июля 2018 года нашим футболистам предстоит провести стартовый матч нового сезона в Екатеринбурге против местного «Урала».

К сожалению, в настоящее время футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным, и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19".

В октябре 2017 года пост главы Дагестана покинул Рамазан Абдулатипов — очень важная история для футбола в республике. На вакантное место был назначен Владимир Васильев. Как оказалось, этот политический шаг многое решил для «Анжи».

По словам президента клуба Османа Кадиева, предыдущее руководство Дагестана было готово оказать финансовую помощь клубу. Нынешнее правительство республики отказалось выделить деньги.

«Сумма в почти 300 миллионов рублей помощи клубу со стороны правительства Дагестана была фактически одобрена прежним руководством республики. Парламент должен был это рассмотреть. Потом, когда арестовали председателя правительства [Абдусамада Гамидова], ушел глава республики. После этого мы получили от нынешнего руководства банальную отписку. Нам заместитель министра отвечает, банальную фразу пишет», — сказал Кадиев.

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Когда о ситуации стали говорить в медиа, начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев прокомментировал отказ Минфина. Он рассказал, что многие футболисты не получали зарплату с апреля. «Я знаю, что переговоры идут. Нет ни факта помощи, ни факта отказа в ней. Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю. Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики».

Флегонтов также заявил, что задолженность «Анжи» перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 миллионов рублей. По его словам, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года.

А ведь сразу по завершению сезона-2017/18 руководство «Анжи» — клуба, который вылетел по итогам переходных матчей в ФНЛ — заявило о желании остаться в РПЛ вместо «Амкара», прекратившего существование из-за финансов. Позже стало известно, что для прохождения одного из этапов лицензирования для финансовой отчетности от клуба требовались документы, в которых должно было значиться отсутствие долгов на 31 декабря прошлого года. К тому моменту финансовых проблем у «Анжи» не было.

При этом в первом же матче РПЛ «Анжи» обыграл «Урал» в Екатеринбурге. На дорогу и проживание «молодежки» денег не нашлось, а все расходы основы Кадиев оплатил из своих средств. На выезд к «Уфе» махачкалинская команда тоже летит, несмотря на финансовые проблемы.

Журналисты Sport24 неоднократно обращались в администрацию главы Дагестана Васильева, но до сих пор не получили ответа о мерах, которые собираются предпринимать в отношении клуба.