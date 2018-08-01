«Анжи» может сняться с РПЛ после первого тура. У клуба снова нет денег
Махачкалинцы, заменившие умерший «Амкар», не могут заплатить даже за бензин.
Махачкалинцы, заменившие умерший «Амкар», не могут заплатить даже за бензин.
У «Анжи» снова нет денег — команда может сняться с РПЛ через неделю после начала чемпионата. Sport24 рассказывает, что происходит с футболом в Дагестана и как махачкалинский клуб пытается спастись.
13 июня руководство «Анжи» обратилось к Министерству финансов республики Дагестан в помощи в финансировании клуба и академии. Через две недели из ведомства пришел отрицательный ответ. Клуб просил материальной поддержки в размере 296 698 797 рублей. В ответном заявлении первого заместителя министра финансов Али Исламова говорилось, что «общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности».
Боссы «Анжи» не отчаялись: генеральный директор клуба Олег Флегонтов (до этого работал в клубе «СКА-Хабаровск», который вылетел из РПЛ в прошлом сезоне с 13 очками) обратился с письмом о помощи к председателю правительства Дагестана Артему Здунову. Но и там клубу отказались помогать. При этом в письме было указано, что клуб из Махачкалы ежегодно перечисляет более 100 миллионов рублей в бюджеты разных уровней. По информации Sport24 от источника в клубе, эта сумма составляет около 148 миллионов рублей.
Письмо «Анжи», подписанное Флегонтовым, выглядело отчаянно — ведь у клуба нет денег ни на перелеты, ни даже на бензин командного автобуса. «28 июля 2018 года нашим футболистам предстоит провести стартовый матч нового сезона в Екатеринбурге против местного «Урала».
К сожалению, в настоящее время футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным, и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд
В октябре 2017 года пост главы Дагестана покинул Рамазан Абдулатипов — очень важная история для футбола в республике. На вакантное место был назначен Владимир Васильев. Как оказалось, этот политический шаг многое решил для «Анжи».
«Сумма в почти 300 миллионов рублей помощи клубу со стороны правительства Дагестана была фактически одобрена прежним руководством республики. Парламент должен был это рассмотреть. Потом, когда арестовали председателя правительства [Абдусамада Гамидова], ушел глава республики. После этого мы получили от нынешнего руководства банальную отписку. Нам заместитель министра отвечает, банальную фразу пишет», — сказал Кадиев.
Когда о ситуации стали говорить в медиа, начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев прокомментировал отказ Минфина. Он рассказал, что многие футболисты не получали зарплату с апреля. «Я знаю, что переговоры идут. Нет ни факта помощи, ни факта отказа в ней. Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю. Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики».
Флегонтов также заявил, что задолженность «Анжи» перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами составляет 250 миллионов рублей. По его словам, она образовалась за первые семь месяцев 2018 года.
А ведь сразу по завершению сезона-2017/18 руководство «Анжи» — клуба, который вылетел по итогам переходных матчей в ФНЛ — заявило о желании остаться в РПЛ вместо «Амкара», прекратившего существование
Журналисты Sport24 неоднократно обращались в администрацию главы Дагестана Васильева, но до сих пор не получили ответа о мерах, которые собираются предпринимать в отношении клуба.
Грант Гетадарян