Тренер «Локомотива» Семин надеется, что ошибившийся в матче с «Уфой» судья будет наказан

Встреча первого тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом» прошла в понедельник и завершилась безголевой ничьей. На 15-й минуте матча нападающий железнодорожников Эдер получил мяч в штрафной площади уфимцев и забил гол, но Миневич в этом эпизоде ошибочно зафиксировал у форварда офсайд.
«Ничего страшного, что “Локомотив” не забивает, главное, чтобы у нас были моменты, а они есть, их много. Мы забили один гол, но его не засчитали, поэтому надеюсь, что судья, который ошибся, тоже понесет наказание, а голы у нас будут, потому что есть игра. Систему видеоассистентов арбитров нужно было вводить с этого сезона, это нужно делать быстрее, потому что жизнь заставляет к этому идти, это помощь судьям, при которой все будет более честно и четко. В таком случае ни тренеры, ни игроки ничего не будут говорить в адрес арбитров», — сказал Семин.
В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве сыграет против столичного «Спартака».