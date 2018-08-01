Тренер «Локомотива» Семин надеется, что ошибившийся в матче с «Уфой» судья будет наказан

«Ничего страшного, что “Локомотив” не забивает, главное, чтобы у нас были моменты, а они есть, их много. Мы забили один гол, но его не засчитали, поэтому надеюсь, что судья, который ошибся, тоже понесет наказание, а голы у нас будут, потому что есть игра. Систему видеоассистентов арбитров нужно было вводить с этого сезона, это нужно делать быстрее, потому что жизнь заставляет к этому идти, это помощь судьям, при которой все будет более честно и четко. В таком случае ни тренеры, ни игроки ничего не будут говорить в адрес арбитров», — сказал Семин.