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12:07 (мск), источник: ТАСС

Тренер «Локомотива» Семин надеется, что ошибившийся в матче с «Уфой» судья будет наказан

БАКОВКА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассчитывает, что Российский футбольный союз (РФС) накажет ассистента главного арбитра матча с «Уфой» Владимира Миневича за ошибку при фиксации офсайда. Об этом тренер сообщил на пресс-конференции.

Источник: РИА "Новости"

Встреча первого тура чемпионата России между «Уфой» и «Локомотивом» прошла в понедельник и завершилась безголевой ничьей. На 15-й минуте матча нападающий железнодорожников Эдер получил мяч в штрафной площади уфимцев и забил гол, но Миневич в этом эпизоде ошибочно зафиксировал у форварда офсайд.

«Ничего страшного, что “Локомотив” не забивает, главное, чтобы у нас были моменты, а они есть, их много. Мы забили один гол, но его не засчитали, поэтому надеюсь, что судья, который ошибся, тоже понесет наказание, а голы у нас будут, потому что есть игра. Систему видеоассистентов арбитров нужно было вводить с этого сезона, это нужно делать быстрее, потому что жизнь заставляет к этому идти, это помощь судьям, при которой все будет более честно и четко. В таком случае ни тренеры, ни игроки ничего не будут говорить в адрес арбитров», — сказал Семин.

В следующем туре чемпионата России «Локомотив» 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве сыграет против столичного «Спартака».

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