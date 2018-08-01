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12:08 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Локомотива» Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком» в общей группе

БАКОВКА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком» в общей группе. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

Источник: Reuters

Крыховяк перешел в «Локомотив» на правах аренды 24 июля. Изначально 28-летний футболист занимался по индивидуальной программе.

«Немного разное функциональное состояние игроков, сейчас к нам присоединился Гжегож Крыховяк. Он работал по индивидуальной программе, а сейчас со всеми вместе готовится к матчу. Травмированных нет, все готовы играть».

Встреча второго тура чемпионата России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве.

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