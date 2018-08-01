Футболист «Локомотива» Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком» в общей группе
БАКОВКА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком» в общей группе. Об этом на
БАКОВКА /Московская область/, 1 августа. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк готовится к матчу со «Спартаком» в общей группе. Об этом на
Крыховяк перешел в «Локомотив» на правах аренды 24 июля. Изначально 28-летний футболист занимался по индивидуальной программе.
«Немного разное функциональное состояние игроков, сейчас к нам присоединился Гжегож Крыховяк. Он работал по индивидуальной программе, а сейчас со всеми вместе готовится к матчу. Травмированных нет, все готовы играть».
Встреча второго тура чемпионата России пройдет 4 августа на «РЖД-Арене» в Москве.