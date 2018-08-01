Стадионы чемпионата мира успешно справились с первыми матчами РПЛ

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Чемпионат мира 2018 года оставил для России не только успешно обновленную историю футбольной сборной, но и богатое наследие, флагманом которого являются арены турнира. Шесть клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне будут проводить домашние игры на стадионах, которые совсем недавно принимали матчи мирового первенства.

В первом туре РПЛ проверку вернувшимся отечественным футболом прошли арены в Екатеринбурге, Ростове и Самаре.

Два матча также состоялись на московской «Открытие-Арене» (стадион носил имя «Спартак» во время ЧМ-2018) и «Казань-Арене».

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 31.07.2018, 19:00 Крылья Советов 0 ЦСКА 0

«Болельщик должен ощущать праздник»

У каждого из перечисленных стадионов своя история, но особо примечательна она у новой спортивной гордости Самары. Местная арена неоднократно сталкивалась с трудностями с самого начала ее сооружения, следствием чего стал тот факт, что самарский стадион был сдан в эксплуатацию последним среди своих «коллег» по ЧМ-2018.

Однако мировое первенство на «Самара-Арене» прошло безукоризненно, вдобавок в первом же матче РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА загрузка стадиона оказалась близка к максимальной. Встречу посетили 39 173 зрителя при вместимости стадиона после ЧМ-2018 в 41 970 человек. Этот матч стал самым посещаемым в первом туре РПЛ.

«Все остальные нам уступили, мы в лидерах. Надо дальше прибавлять в логистике, чтобы болельщику всегда было комфортно приезжать на стадион, чтобы он ощущал праздник на любимой домашней арене», — заявил ТАСС временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Мы ставим себе задачу в соответствии с указаниями, которые дал президент страны, к осени этого года знать, как будет использован каждый метр нашего стадиона. Совершенно очевидно, что арена будет востребована главным видом спорта — спортом номер один — футболом, и сегодняшний матч тому подтверждение», — сказал ТАСС временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 28.07.2018, 16:30 Урал 0 Анжи 1

Новый сезон РПЛ начался на «Екатеринбург-Арене»

Матч в Екатеринбурге между местным «Уралом» и махачкалинским «Анжи» прошел 28 июля. Он оказался стартовым в новом сезоне претерпевшей ребрендинг РПЛ.

Во время мирового первенства на «Екатеринбург-Арене» играли в том числе чемпионы турнира — французы, но теперь местная публика может сполна проникнуться драматургией чемпионата России. Например, «Анжи», испытывающий колоссальные финансовые проблемы, проявил характер и выиграл встречу с «Уралом» со счетом 1:0.

«Екатеринбург-Арена» собрала на матче 17 126 зрителей при общей вместимости в 35 696 человек.

Знаменитые временные трибуны стадиона в этот раз стали самым счастливым местом — на них расположились болельщики «Анжи».

Сама конструкция будет использоваться до конца календарного года, после чего ее демонтируют, сократив вместительность стадиона до 25 тыс. человек.

Уже в первом матче сезона «Урал» представил нового маскота — шмеля в супергеройском костюме, также болельщиков ждала развлекательная программа перед игрой и в ее перерыве. При этом «Екатеринбург-Арена» обладает достаточным потенциалом для дальнейшего увеличения посещаемости по ходу матчей РПЛ.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 28.07.2018, 21:30 Ростов 1 Ахмат 0

«Ростов» заимствовал опыт чемпионата мира

28 июля состоялся и первый матч РПЛ на «Ростов-Арене», вмещающей 45 тыс. болельщиков. Местный одноименный клуб принимал у себя дома грозненский «Ахмат» и победил со счетом 1:0. На игре присутствовали 27 975 человек, это количество почти в два раза больше вместимости предыдущего домашнего стадиона ростовского клуба «Олимп-2», который рассчитан на 15 840 зрителей.

На первом матче после чемпионата мира «Ростов» продемонстрировал умение брать полезное от мундиаля. Для удобства гостей стадиона работу общественного транспорта продлили до часа ночи, а вблизи стадиона организовали парковочные зоны на более чем 3 тыс. машин. После матча болельщики могли добраться до центра города на бесплатных автобусах-шаттлах, как и в дни чемпионата мира.

Дорогу к стадиону, так же как и во время чемпионата мира по футболу, показывали волонтеры.

На территории самого стадиона перед игрой была организована концертная программа. Кроме того, перед ареной юные футболисты могли поиграть в футбол — для них установили ворота и выдали мячи.

Многие фотографировались со скульптурой талисмана чемпионата мира — волком Забивакой, расположенной у входа на территорию стадиона.

В беседе с корреспондентом ТАСС многие болельщики назвали хорошей организацию игры, логистику и инфраструктуру арены, принявшей ранее матчи мирового первенства. Так же позитивно о стадионе высказались тренеры и футболисты обеих команд.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 28.07.2018, 19:00 Спартак М 1 Оренбург 0

Возобновление клубного футбола в Москве и Казани

Первые матчи после чемпионата мира прошли на стадионах «Спартак» и «Казань-Арена», которые также принимали игры мирового первенства. Строительство этих объектов было окончено за несколько лет до начала турнира, поэтому к старту ЧМ-2018 они уже имели богатый опыт проведения матчей на клубном уровне.

На матчи московского «Спартака» традиционно ходит много болельщиков, домашний стадион столичной команды практически всегда полностью заполняется. 28 июля на игру против «Оренбурга» (1:0) пришли 36 672 зрителя при вместимости арены в 45 360 человек. До начала встречи была организована развлекательная программа для болельщиков, а после игры — удобное распределение потоков людей до метро.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 1, 29.07.2018, 19:00 Рубин 2 Краснодар 1

«Рубин» пока не входит в число самых посещаемых клубов, но на первую игру после чемпионата мира на «Казань-Арену» пришло больше зрителей, чем в конце прошлого сезона. Встречу против «Краснодара» посмотрели 13 884 человека, которым хозяева подарили победу со счетом 2:1. На стадионе для болельщиков был организован фан-парк, на территорию которого пускали за два часа до начала игры.

Уже в следующем туре РПЛ вновь начнет работать по главному назначению и арена «Санкт-Петербург». Петербургский «Зенит» сыграет первый домашний матч сезона против тульского «Арсенала».

Стадион, который во время чемпионата мира запомнился победой сборной России над египтянами (3:1), драматичной развязкой игры Нигерия — Аргентина (1:2) и бронзовым успехом бельгийской команды, уже принимал несколько матчей чемпионата России. Мало сомнений в том, что арена «Санкт-Петербург», как и другие стадионы ЧМ-2018, удержит заданную планку и станет еще одним памятным объектом блестяще организованного домашнего мирового первенства.