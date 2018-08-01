Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков перешел в «Крылья Советов»

37-летний Рыжиков будет заявлен за новую команду в ближайшее время и будет выступать под первым номером.

Рыжиков в составе казанского «Рубина» становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

За «Рубин» он выступал в течение 11 сезонов и покинул команду по окончании сезона-2017/18. Ранее выступал, в частности, за «Локомотив», в составе которого выиграл бронзовые медали чемпионата (2006) и Кубок России (2007).

Три года подряд (2008−2010) входил под вторым номером в список 33-х лучших футболистов России и под третьим номером — по итогам сезона-2014/15, член Клуба Льва Яшина как вратарь, проведший 100 и более «сухих» матчей за российские клубы.