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12:19 (мск), источник: ТАСС

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков перешел в «Крылья Советов»

ТАСС, 1 августа. Вратарь Сергей Рыжиков подписал двухлетний контракт с самарскими «Крыльями Советов». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

37-летний Рыжиков будет заявлен за новую команду в ближайшее время и будет выступать под первым номером.

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Рыжиков в составе казанского «Рубина» становился двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012) и двукратным обладателем Суперкубка России (2010, 2012).

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За «Рубин» он выступал в течение 11 сезонов и покинул команду по окончании сезона-2017/18. Ранее выступал, в частности, за «Локомотив», в составе которого выиграл бронзовые медали чемпионата (2006) и Кубок России (2007).

Три года подряд (2008−2010) входил под вторым номером в список 33-х лучших футболистов России и под третьим номером — по итогам сезона-2014/15, член Клуба Льва Яшина как вратарь, проведший 100 и более «сухих» матчей за российские клубы.

Провел единственный матч за сборную России в марте 2011 года против команды Катара (1:1). Входил в заявку сборной России на чемпионате мира 2014 года, не сыграв ни одного матча.

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