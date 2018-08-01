«В России хочу стать легендой». ЦСКА нашел замену Игнашевичу в бразильской глуши

Источник: Sport24

После того, как братья Березуцкие и Игнашевич завершили карьеру, оборона ЦСКА теперь выглядит совсем по-другому. Исландец Хердур Магнуссон, бразилец Родриго Бекао и воспитанник клуба Никита Чернов — новые защитники армейцев. Вместе три центрбека, которые говорят на разных языках, провели на поле 210 минут и не пропустили ни одного гола.

Бразилец Бекао, который отыграл за «Байю» всего несколько матчей в карьере, выглядел в двух стартовых матчах сезона чуть ли не увереннее всех. После игры в Самаре арендованный защитник дал интервью Sport24 — о шутках про возраст, кумирах Березуцких и семье в Бразилии.

Читайте также Кубок — не супер

— Как вам новый ЦСКА? До вас команда выглядела совсем по-другому.

— У нас достаточно сильная команда с хорошим подбором игроков. Много молодых ребят, которые ещё только сыгрываются. Мы уже доказали, что достаточно сильны и можем добиваться поставленных задач.

— Ожидали, что уже в дебютном выиграете трофей?

— В игре с «Локомотивом» у меня все получилось. Помог нашей команде выиграть Суперкубок. Матч с «Крыльями» тоже получился достаточно тяжелым, но несмотря на это, кажется, сыграл неплохо. Я старался выступить на пределе своих возможностей, и планирую продолжать в том же духе.

— Почему у ЦСКА не получилось забить в Самаре?

— К сожалению, не всегда побеждаешь, даже когда хорошо играешь. В обратную сторону это тоже работает. Нельзя сказать, что мы недостаточно отдались игре. Самоотдача у всех ребят запредельная. Но нам не хватило главного — забитого гола. Мы будем работать на тренировках, чтобы с каждым разом добиваться все большего успеха.

— Как вам играется рядом с Магнуссоном и Черновым?

— Это отличные футболисты. Мы помогаем друг другу, когда это необходимо. Несмотря на языковой барьер, пытаемся общаться и поддерживать друг друга.

— Что вы знали о Березуцких и Игнашевиче до перехода в ЦСКА?

— Игнашевича я знаю в основном по играм за сборную России. Про Березуцких узнал, как только начались переговоры по поводу моего перехода. Тогда я начал смотреть игры ЦСКА с их участием. Считаю, что эта тройка центральных защитников навсегда вписала свои имена в историю ЦСКА и всего российского футбола.



Они всегда оправдывали возложенные на них ожидания, провели прекрасную карьеру.

Но Игнашевич и Березуцкие завершили карьеру, и теперь настало мое время. Я принял предложение ЦСКА, чтобы достичь таких же успехов, как эти трое. Для меня они — образец для подражания. Я хочу оставить такой же огромный след в истории ЦСКА, хочу стать легендой клуба. Я пришёл, чтобы заменить этих великих футболистов, поэтому буду делать все, чтобы соответствовать такому высокому уровню.

— Что вы знали о ЦСКА до переезда?

— Матчи чемпионата России у нас не показывают, но ЦСКА — достаточно известная команда в Бразилии. Все знают, что это сильная и уважаемая в Европе команда.

Читайте также Дебют Тихонова и шесть защитников Гончаренко. ЦСКА стартовал с ничьей в Самаре

— Акинфеев — еще одна легенда ЦСКА. Не страшно, когда он «пихает» вам?

— У нашего вратаря — огромный авторитет и высокий статус. Это настоящая глыба. Его уверенность и спокойствие во время игры полностью передаётся нам. И мы прекрасно знаем, что можем на него всегда рассчитывать.

— В России о вас ничего не знают. Расскажите о себе.

— У меня бедная и скромная, но самая лучшая семья. Мои родственники — родители, сестра и дядя, бабушка и дедушка, сын и девушка постоянно поддерживают меня. Самое важное в моей жизни после Господа — это они.

Мама работает торговым представителем в Салвадоре. Отец пока нигде не трудится, но я ему помогаю. Вообще, я ничего не знаю о богатой жизни. И настроен усердно работать, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась.

— Перевезете кого-то из родных в Москву?

— Мой сын живет с бывшей женой. Несмотря на расстояние, я его очень люблю и скучаю. А моя девушка скоро приедет и будет жить здесь.

— Начинаете скучать по родине?

— Конечно, я очень люблю семью и безумно скучаю. Иногда пробирает тоска и сожаление, что они не с тобой. Но я постоянно думаю о том, что уехал, чтобы заработать деньги и реализовать самые высокие цели, чтобы помочь своей семье. И тогда чувство долга побеждает над унынием, а я начинаю работать еще усерднее.

— Не боитесь русской зимы?

— Меня уже предупредили насчет холода. Это будет для меня настоящим испытанием. Но когда ты поставил перед собой цель, то можешь преодолеть любые трудности.

— Когда вы только приехали в ЦСКА, в команде были еще два бразильца. Теперь Витиньо уехал во «Фламенго».

— О, я очень рад за него. Грустил, конечно, но с приятным чувством счастья за Витиньо. За короткое время он стал моим другом. Уверен, он принял лучшее решение для себя. И я полностью поддерживаю и желаю успехов Витиньо.

— Не пытались его переубедить?

— Нет, это ведь достаточно интимный момент. А мы с Витиньо не были так близки, чтобы он делился такими вещами со мной.

— Никита Чернов в интервью Sport24 смеялся, что Игнашевич выглядит моложе вас. Как реагируете на такие шутки?

— Слушай, я знаю свой возраст! — улыбнулся бразилец.

— Все знают, что я правда молод. И я не такой, как люди думают обо мне, если судят по внешности. Но я не обижаюсь на это.

— В команде вас уже подкалывали?

— Даже если такое и было, я все равно ничего не понял, — смеется Бекао. — А Марио мне пока ничего не рассказывал.