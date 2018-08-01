Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

Череда неудач Федора Смолова, судя по всему, продолжилась не только на футбольном поле. Ночью 1 августа на улице Ставропольской в ДТП попала машина, которая принадлежит футболисту.

Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400.

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что за рулем авто находился сам Федор Смолов, он самостоятельно вышел из машины и быстро покинул место аварии, оставив авто на проезжей части.

Автомобиль BMW M5 First Edition единственный в Краснодаре, Смолов приобрел его весной и похвастался покупкой эксклюзивного спорткара своим подписчикам в инстаграме.

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП, но его подробности не сообщаются.

Это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей.

В последнем матче за «Краснодар» Смолов впервые вышел на поле в роли капитана. Он сумел забить гол в ворота «Рубина», но позже его ошибка привела к поражению от казанцев.