Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей
Сам заслуженный мастер спорта не пострадал.
Сам заслуженный мастер спорта не пострадал.
Череда неудач Федора Смолова, судя по всему, продолжилась не только на футбольном поле. Ночью 1 августа на улице Ставропольской в ДТП попала машина, которая принадлежит футболисту.
Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400.
После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Очевидцы сообщают, что за рулем авто находился сам Федор Смолов, он самостоятельно вышел из машины и быстро покинул место аварии, оставив авто на проезжей части.
Автомобиль BMW M5 First Edition единственный в Краснодаре, Смолов приобрел его весной и похвастался покупкой эксклюзивного спорткара своим подписчикам в инстаграме.
В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП, но его подробности не сообщаются.
Это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей.
В последнем матче за «Краснодар» Смолов впервые вышел на поле в роли капитана. Он сумел забить гол в ворота «Рубина», но позже его ошибка привела к поражению от казанцев.
Следующий матч «Краснодар» проведет 4 августа в Екатеринбурге против «Урала».