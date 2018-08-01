Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
19:00
Фола
Генк
Футбол. Еврокубки
20:00
Мидтьюлланн
Астана
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах
Кукеши
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:30
Судува
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Базель
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Штурм
Аякс
Футбол. Еврокубки
21:45
Русенборг
Селтик
Все события
Фоторепортажи
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
15Черенков. Навсегда
12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Федор Смолов разбил в Краснодаре машину за девять миллионов рублей

Сам заслуженный мастер спорта не пострадал.

Череда неудач Федора Смолова, судя по всему, продолжилась не только на футбольном поле. Ночью 1 августа на улице Ставропольской в ДТП попала машина, которая принадлежит футболисту.

Читайте также
Азмун забил два и обыграл «Краснодар». Смолов тоже забил, но стал антигероем

Это BMW M5 First Edition стоимостью как минимум девять миллионов рублей. Таких машин в России не больше 20, а во всем мире порядка 400.

После полуночи роскошная иномарка на большой скорости вылетела с дороги в районе пересечения с улицей Вишняковой и снесла несколько метров ограждений. Спорткар развернуло, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Очевидцы сообщают, что за рулем авто находился сам Федор Смолов, он самостоятельно вышел из машины и быстро покинул место аварии, оставив авто на проезжей части.

Автомобиль BMW M5 First Edition единственный в Краснодаре, Смолов приобрел его весной и похвастался покупкой эксклюзивного спорткара своим подписчикам в инстаграме.

В правоохранительных органах подтвердили факт ДТП, но его подробности не сообщаются.

Это не единственное авто Смолова, он также владеет Lamborghini Aventador стоимостью в 30 миллионов рублей.

В последнем матче за «Краснодар» Смолов впервые вышел на поле в роли капитана. Он сумел забить гол в ворота «Рубина», но позже его ошибка привела к поражению от казанцев.

Следующий матч «Краснодар» проведет 4 августа в Екатеринбурге против «Урала».

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Аэрофлот будет чаще летать в Ташкент
Самая дорогая дорога в России появится в Краснодарском крае
«Сбежала с базы»: почему ученицы покидают Тутберидзе
«Барселона» проиграла «Роме», Малком отметился голом
«Анжи» может сняться с РПЛ после 1 тура. У клуба снова нет денег
СМИ: Зидан претендует на пост главного тренера МЮ
Стадионы чемпионата мира успешно справились с первыми играми РПЛ
«Тоттенхэм» обыграл «Милан» на товарищеском турнире в США
МЮ победил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов в США
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка