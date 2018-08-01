Тульский «Арсенал» взял в аренду футболиста «Спартака» Бакаева
ТАСС, 1 августа. Российский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает
ТАСС, 1 августа. Российский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Зелимхан Бакаев на правах аренды перешел в тульский «Арсенал». Об этом сообщает
Арендное соглашение между клубом и 22-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2018/19.
Бакаев является выпускником академии «Спартака». С 2013 года он играл за молодежную команду
В прошлом сезоне Бакаев дебютировал в основной команде «Спартака», выйдя на замену в мачте чемпионата России против «Уфы» (0:0). Футболист провел восемь матчей за клуб, но не сумел отметиться результативными действиями.
В ноябре 2016 года Бакаев был вызван в молодежную сборную России, в составе которой он провел 12 матчей и забил пять голов.