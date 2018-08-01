Тульский «Арсенал» взял в аренду футболиста «Спартака» Бакаева

Арендное соглашение между клубом и 22-летним полузащитником рассчитано до окончания сезона-2018/19.

Бакаев является выпускником академии «Спартака». С 2013 года он играл за молодежную команду красно-белых. С сезона-2015/16 полузащитник выступал за «Спартак-2». В Футбольной национальной лиге (ФНЛ) Бакаев провел 52 матча за «Спартак-2», забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

В прошлом сезоне Бакаев дебютировал в основной команде «Спартака», выйдя на замену в мачте чемпионата России против «Уфы» (0:0). Футболист провел восемь матчей за клуб, но не сумел отметиться результативными действиями.