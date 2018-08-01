Восемь голов на 170 тысяч: стартовал чемпионат России
Первый тур нового сезона Российской
Первый тур нового сезона Российской
Одно из главных наследий домашнего мундиаля-2018 — это великолепные арены, построенные специально к мировому первенству.
В первом туре нового сезона чемпионата России три матча из восьми состоялись на этих стадионах — «Екатеринбург Арене», «Ростов Арене» и «Космос Арене» (в Самаре).
Болельщики, вдохновленные недавним праздником футбола в стране, с особенным интересом направились и на стартовый матч внутреннего первенства.
Из новых стадионов особенным успехом пользовалась «Космос Арена», на которой состоялась встреча вернувшихся в
Другие арены оказались менее успешными: на матч «Ростов» — «Ахмат» было продано около 28 тысяч билетов, на встречу «Урал» — «Анжи» — 17 тысяч.
Тем не менее в совокупности встречи первого тура РПЛ посетили 169,6 тысяч зрителей — такого не было никогда.
Это в два раза больше, чем пришло на стартовый тур в прошлом году. В среднем один матч посетила 21 тысяча человек по сравнению с 14 тысячами в сезоне-2017/18.
После проведенного в России чемпионата мира, который стал самым результативным в истории мундиалей, хотелось верить, что не только болельщики вдохновятся атмосферой футбольного праздника, но и клубы.
Однако представители Российской
В восьми матчах первого тура было забито всего восемь мячей — это новый антирекорд.
Предыдущий наименьший показатель был достигнут в 2001 году, и тогда он составил десять голов.
Три встречи стартового тура сезона-2018/19 завершились нулевой ничьей: «Уфа» — «Локомотив», «Крылья Советов» — ЦСКА и «Арсенал» — «Динамо».
В еще четырех матчах победа была достигнута с минимальным преимуществом: «Спартак» на своем поле обыграл «Оренбург» (1:0), «Ростов» одолел «Ахмат» (1:0), «Анжи» оказался сильнее «Урала» (1:0), а «Рубин» превзошел «Краснодар» (2:1).
Только в одном случае триумфатор противостояния оторвался от соперника на два мяча:
«Зенит» победил новичка
Мало кто из команд действительно старался продемонстрировать приятный глазу атакующий футбол, а если
Остается надеяться, что с такими результатами посещаемость матчей не просядет резко во втором туре.
Во многом благодаря закрытой игре явные фавориты матчей потеряли немало очков в первом туре и не смогли показать весь свой атакующий потенциал.
Например, действующий чемпион страны «Локомотив» забил «Уфе» лишь один мяч — и то его отменили
«Железнодорожники» могли даже проиграть, если бы Сильвестр Игбун реализовал на четвертой компенсированной минуте пенальти. Однако Маринато Гилерме совершил сейв и спас
Практически та же самая ситуация получилась у ЦСКА в Самаре, только здесь не было даже голов из офсайда и нереализованных пенальти, — просто «Крылья» грамотно отстояли в обороне. Впрочем, главный тренер армейцев Виктор Гончаренко не стал объяснять унылый результат только игрой оппонента и признал, что «обе команды больше разрушали, чем создавали».
В гораздо более неприятной ситуации оказался «Урал», который доминировал над «Анжи» весь матч и нанес 18 ударов по воротам, но в итоге уступил (0:1) после единственного выстрела соперника в створ.
Также оконфузился на своем поле «Краснодар», и не в последнюю очередь по вине своего лидера Федора Смолова, который вывел команду на этот матч с капитанской повязкой.
Нападающий сделал неточный пас, мяч подхватил у чужой штрафной Сердар Азмун и издевательски катнул его мимо вратаря (2:1).
Тактика крепкой обороны с выходами в контратаки
Наследие чемпионата мира чувствуется и в отношении болельщиков к героям сборной России. Например, Дзюба, отпраздновавший гол в ворота «Енисея» воинским приветствием (как в матче открытия мундиаля против Саудовской Аравии), вызвал бешеный восторг у публики.
Фанаты, еще зимой без особых сожалений провожавшие его в аренду в тульский «Арсенал», теперь стояли на трибунах с плакатами «Наш воин! Наша гордость» и «Дзюбиньо — наше все».
Любопытно, сохранят ли фанаты такое восторженное отношение к форварду в дальнейшем или эйфория чемпионата мира постепенно спадет? Хотелось бы, чтобы память о мундиале сохранялась как можно дольше, а вместе с ней и посещаемость, и искренняя любовь к российским игрокам.
Эльвира Харунова