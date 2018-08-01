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14:49 (мск), источник: ТАСС

Более 60 человек было задержано по итогам первого тура чемпионата России по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. По итогам первого тура чемпионата России по футболу было задержано 64 человека. Об этом журналистам сообщил директор по безопасности Российской премьер-лиги Александр Мейтин.

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«Спартак» в матче первого тура выиграл дома у «Оренбурга» (1:0), а «Динамо» в Туле сыграло вничью с «Арсеналом» (0:0).

«В прошлом году по итогам первого тура было задержано семь человек, в этом — 64, из них 23 — за нарушение поведения. Мы используем новые технологии, мы стали лучше выявлять правонарушителей, а значит наказание практически неизбежно, — сказал Мейтин. — Дважды использовалась пиротехника на матчах “Спартака” (с “Оренбургом” — 1:0) и “Динамо” (с тульским “Арсеналом” — 0:0): ее было немного, но тех, кто ее зажег, мы уже выявили. Не было зафиксировано ни одного случая порчи имущества».

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В ходе первого тура были сыграны матчи на пяти стадионах, принимавших встречи чемпионата мира: в Екатеринбурге, Москве, Ростове-на-Дону, Казани и Самаре. По итогам был обновлен рекорд по посещаемости стартового тура.

«За счет новых стадионов увеличилась посещаемость, пришло много женщин с детьми. При увеличении болельщиков не произошло увеличения количества полицейских — на матчах первого тура в чаше стадиона не было ни одного полицейского. Многие стадионы мы используем в режиме наследия, и то имущество, которое было на чемпионате мира, мы используем сейчас. Да, стадионы громадные, работы стало гораздо больше, но лига справляется своими силами», — отметил Мейтин.

Матчи первого тура проходили с 28 по 31 июля.

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