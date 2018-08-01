Российская премьер-лига работает над новым дизайном трофея чемпионата страны по футболу

«Хотел бы всех поздравить с началом сезона. Сезон начался с ребрендинга, что очень приятно. Что касается нового трофея, то мы работаем над этим вопросом. Мы отправили запрос в различные агентства, есть уже различные идеи, поэтому нельзя исключать того фактора, что трофей Российской премьер-лиги может измениться», — заявил Суворов.