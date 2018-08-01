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14:52 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига работает над новым дизайном трофея чемпионата страны по футболу

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Дизайн трофея чемпионата России по футболу в ближайшее время может измениться. Об этом журналистам заявил коммерческий директор Российской премьер-лиги (РПЛ) Павел Суворов.

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Перед стартом нового сезона чемпионата России РПЛ презентовала результаты реализации проекта по ребрендингу лиги, официально объявив новое название и представив логотип турнира.

«Хотел бы всех поздравить с началом сезона. Сезон начался с ребрендинга, что очень приятно. Что касается нового трофея, то мы работаем над этим вопросом. Мы отправили запрос в различные агентства, есть уже различные идеи, поэтому нельзя исключать того фактора, что трофей Российской премьер-лиги может измениться», — заявил Суворов.

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