РПЛ считает необоснованными претензии Семина к календарю чемпионата России

Источник: РИА "Новости"

Семину не понравилось, что между матчем за Суперкубок России и первой игрой в чемпионате страны у его команды было всего два полных дня на отдых. В матче за Суперкубок, который прошел 27 июля, «Локомотив» в дополнительное время уступил ЦСКА со счетом 0:1. 30 июля железнодорожники в матче первого тура чемпионата России сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

«Что касается календаря, то я разговаривал с Семиным. Календарь утверждался на общем собрании клубов премьер- лиги, замечаний не было. Так всегда бывает, вопросы появляются после. “Локомотив” и в прошлом году играл через два дня на третий. После он выиграл чемпионство и всех благодарил», — сказал Пышкин.

«Игры через два дня на третий — это абсолютно нормально. Если вы смотрели матч, то нельзя было сказать, что «Локомотив» выглядел неподготовленным. Если бы [нападающий «Локомотива"] Джефферсон Фарфан забил гол, то вопросов бы не возникло», — добавил он.