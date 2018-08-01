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14:56 (мск), источник: ТАСС

РПЛ считает необоснованными претензии Семина к календарю чемпионата России

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) считает, что претензии главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина к календарю чемпионата страны не обоснованы. Об этом журналистам заявил спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.

Источник: РИА "Новости"

Семину не понравилось, что между матчем за Суперкубок России и первой игрой в чемпионате страны у его команды было всего два полных дня на отдых. В матче за Суперкубок, который прошел 27 июля, «Локомотив» в дополнительное время уступил ЦСКА со счетом 0:1. 30 июля железнодорожники в матче первого тура чемпионата России сыграли вничью с «Уфой» (0:0).

«Что касается календаря, то я разговаривал с Семиным. Календарь утверждался на общем собрании клубов премьер- лиги, замечаний не было. Так всегда бывает, вопросы появляются после. “Локомотив” и в прошлом году играл через два дня на третий. После он выиграл чемпионство и всех благодарил», — сказал Пышкин.

«Игры через два дня на третий — это абсолютно нормально. Если вы смотрели матч, то нельзя было сказать, что «Локомотив» выглядел неподготовленным. Если бы [нападающий «Локомотива"] Джефферсон Фарфан забил гол, то вопросов бы не возникло», — добавил он.

Во втором туре чемпионата России «Локомотив» сыграет со «Спартаком», встреча пройдет 4 августа на «РЖД-Арене».

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