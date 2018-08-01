Российская премьер-лига надеется, что «Анжи» не снимется с розыгрыша чемпионата страны

«РПЛ следит за развитием ситуации. Лига надеется на то, что ситуация разрешится. Еще ни одна команда за всю историю не снималась с первенства, и мы надеемся, что данная ситуация не произойдет и в этом сезоне. Мы следим за развитием событий», — заявил Алексеев.