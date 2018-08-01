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14:57 (мск), источник: ТАСС

Российская премьер-лига надеется, что «Анжи» не снимется с розыгрыша чемпионата страны

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) надеется, что проблемы с финансированием махачкалинского «Анжи» разрешатся и клуб не снимется с розыгрыша национального чемпионата по футболу. Об этом журналистам заявил директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что задолженность «Анжи» составляет 250 млн рублей, команда может сняться с розыгрыша чемпионата России.

«РПЛ следит за развитием ситуации. Лига надеется на то, что ситуация разрешится. Еще ни одна команда за всю историю не снималась с первенства, и мы надеемся, что данная ситуация не произойдет и в этом сезоне. Мы следим за развитием событий», — заявил Алексеев.

В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из элитного дивизиона российского футбола, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге. Однако клуб остался в лиге из-за лишения лицензии пермского «Амкара».

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