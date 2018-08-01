Российская премьер-лига надеется, что «Анжи» не снимется с розыгрыша чемпионата страны
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская
МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Российская
Ранее стало известно, что задолженность «Анжи» составляет 250 млн рублей, команда может сняться с розыгрыша чемпионата России.
«РПЛ следит за развитием ситуации. Лига надеется на то, что ситуация разрешится. Еще ни одна команда за всю историю не снималась с первенства, и мы надеемся, что данная ситуация не произойдет и в этом сезоне. Мы следим за развитием событий», — заявил Алексеев.
В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из элитного дивизиона российского футбола, уступив красноярскому «Енисею» в стыковых матчах за право выступать в