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14:58 (мск), источник: ТАСС

Система Fan ID в рамках РПЛ может быть привязана к клубным или банковским картам

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Система Fan ID может быть интегрирована с банковскими или клубными картами лояльности для использования в чемпионате России по футболу. Об этом журналистам рассказал директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности Александр Мейтин.

«Итоги использования Fan ID положительные, сейчас все обсуждается на уровне государства, ведется работа по внедрению системы в нашу лигу. В первую очередь данные меры направлены на безопасность в нашей лиге. Технически сама система может быть привязана к клубным картам лояльности или банковским картам. Давайте дождемся решения государства, а потом уже будем решать, как эту систему вводить в наш футбол», — заявил Мейтин.

Паспорт болельщика (Fan ID) — это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи прошедшего в России чемпионата мира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан паспорт болельщика давал право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Позднее Совет Федерации одобрил безвизовый въезд в Россию по паспорту болельщика до конца года.

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