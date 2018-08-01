Лучшие футболисты 1-го тура РПЛ по версии Sport24. Есть даже игрок «Анжи»

Источник: Sport24

Вратари

Маринато Гильерме, «Локомотив»

Человек, который чуть не лишил «Локомотив» первого очка в сезоне и сам же спас команду. Про пенальти на последней минуте вы уже наверняка в курсе, потому отметим уверенную игру и несколько шикарных спасений по ходу матча — особенно после ударов Игбуна и Фатаи. 6 отбитых ударов, 3 сейва и четыре удачные игры на выходе из четырех. Отличное начало от вратаря чемпиона страны.

Антон Шунин, «Динамо»

Уже с 7-й минуты «Динамо» осталось в меньшинстве после идиотского пинка Теттеха. У тульского «Арсенала», само собой, было больше моментов и больше шансов одержать первую победу в сезоне. Но Шунин тащил на протяжении всего матча и ошибся лишь раз, когда не смог с первой попытки зафиксировать мяч при игре на выходе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl2i97kH5xx/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl2i97kH5xx/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Новый сезон начался с ничьей. Матч был непростым, почти 90 минут мы играли в меньшинстве, но выглядели достойно. Двигаемся дальше! Спасибо болельщикам, которые приехали в Тулу, вас было очень много и очень слышно ⚪️?? Наверное, всем интересно, что мы сказали Азизу? Подбодрили и сказали не вешать нос. Мы - одна команда, и так будет и дальше! @fcdm_official #АнтонШунин #ДинамоМосква #fcdm1923 #АрсеналДинамо</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/shunin_anton/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Anton Shunin</a> (@shunin_anton) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T10:22:22+00:00">30 Июл 2018 в 3:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Юрий Дюпин, «Анжи»

Дюпин провел свою дебютную игру за новый клуб — летом он перебрался в Махачкалу из обанкротившейся «Кубани» в близкий к снятию «Анжи». Юрию не позавидуешь, но восхититься его любовью к футболу можно. Вратарь отбил 7 ударов, сделал 3 сейва, 8 раз удачно сыграл на выходе из сделал 21 точную передачу на чужую половину поля. Победа над «Уралом» — во многом его заслуга.

Защитники

Самюэль Жиго, «Спартак»

Прекрасный дебют защитника «Спартака», который отличился уже спустя несколько минут после стартового свистка. Но даже если не учитывать гол, Жиго провел мощный матч — страховал Боккетти и выполнял установку Карреры, разбрасывая мячи по флангам. Потенциально ведущий защитник команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyDVpPnLfV/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyDVpPnLfV/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">? К 26-й минуте «Спартак» ведёт в счете - 1:0. ⚽️ Гол в дебютной официальной игре за красно-белых забил защитник Самуэль @mum84 Жиго ?⚪️?? — #спартак #краснобелые #спартакмосква #spartak #spartakmoscow #fcsm #впередспартак #рпл #rpl #открытиеарена #otkritiearena #СпартакОренбург - 1:0</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcsm_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Spartak Moscow</a> (@fcsm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T16:29:01+00:00">28 Июл 2018 в 9:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сергей Паршивлюк, «Ростов»

Паршивлюк продолжает мощно прогрессировать при Карпине. Разговоры о его приглашении в сборную ходили еще в прошлом сезоне. Теперь он, судя по всему, решил-таки добиться своего. Сергей был королем всего фланга в игре с «Ахматом». И не просто бомбил штрафную соперника подачами, а выполнял роль главного конструктора ростовских атак — сделал четыре ключевые передачи, совершил три обводки и стал одним из лучших в туре по единоборствам и отборам.

Никита Чернов, ЦСКА

После ухода Игнашевича с Березуцкими и из-за отсутствия Васина Чернову приходится брать на себя роль ведущего защитника. Пока он справляется неплохо — ЦСКА не пропустил в двух матчах сезона, а сам Никита был хладнокровен и надежен. В первом туре вместе с Бекао и Магнуссоном они нейтрализовали атаку «Крыльев Советов».

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Полузащитники

Кристиан Нобоа, «Зенит»

Семак попробовал совместить на поле Нобоа и Паредеса — двух игроков с примерно одинаковыми функциями. Почему он это сделал, сказать сложно, но стало видно, как влияет на атакующую игру Нобоа и как на его фоне уходит в тень звездный аргентинец. Паредес чаще бил по воротам и включался к действиям атакующей тройки, в то время как Кристиан полностью контролировал центр поля. Лидерство по числу передач в туре (103) только это подтверждает.

Роман Зобнин, «Спартак»

Очередной дико полезный матч от Зобнина. В отличие от сборника Кутепова, Роман вышел на поле в первом же туре и провел все 90 минут. И был одним из лучших. Зобнин стал лидером «Спартака» по числу обводок (5), подборов и единоборств. Если бы Зе Луиш не скорявил во втором тайме, мог бы записать на свой счет и голевую передачу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BlyTVKlB-KE/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BlyTVKlB-KE/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">С победой Спартак! ?⚪️⚽️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/zobnin47/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Zobnin.R #47</a> (@zobnin47) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-28T18:48:46+00:00">28 Июл 2018 в 11:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Роберт Мак, «Зенит»

У Роберта слабые статистические цифры, но он был очень полезен в создании пространств на правом фланге «Зенита». Определенно, по ходу сезона Мак будет игроком основы — он доказал это в предсезонке, еще раз подтвердил в игре с «Енисеем».

Нападающие

Сердар Азмун, «Рубин»

Дубль в ворота «Краснодара» и убийственные открывания — этого любому нападающему хватит для попадания в разные рейтинги. Вообще видно, как игра «Рубина» выстраивается под Азмуна — Полоз и Коновалов отлично открывают ему пространство, а Сердар выигрывает верховые единоборства и часто бьет по воротам. В этом сезоне можно ожидать прорыва.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl2OhK1h8EI/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.38888888888889% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl2OhK1h8EI/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">انتقادات از من انسان جديدى ساخت،متشكرم♥️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sardar_azmoun/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> IAmSardar</a> (@sardar_azmoun) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-07-30T07:23:41+00:00">30 Июл 2018 в 12:23 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Дело даже не в голе в ворота «Ахмата». Исландец показал сумасшедшие цифры по единоборствам — 50% выигранных в обороне, 43% в атаке и 75% на втором этаже. Сигурдарсон становится ключевым игроком «Ростова» у чужой штрафной — без него команда вряд ли также эффективно цеплялась бы за мяч на чужой половине поля.

Дмитрий Полоз, «Рубин»

Главная причина расцвета Азмуна (время покажет — кратковременного или продолжительного) — работа Дмитрия Полоза. Манчини так и не прочувствовал сильные качества Дмитрия, который классно находит пространство у чужой штрафной и своим движением помогает партнерам выходить на ударные позиции. Первый гол Азмуна — следствие работы Полоза.