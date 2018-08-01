Лучшие футболисты 1-го тура РПЛ по версии Sport24. Есть даже игрок «Анжи»
Теперь без жесткой привязки к цифрам.
Теперь без жесткой привязки к цифрам.
Маринато Гильерме, «Локомотив»
Человек, который чуть не лишил «Локомотив» первого очка в сезоне и сам же спас команду. Про пенальти на последней минуте вы уже наверняка в курсе, потому отметим уверенную игру и несколько шикарных спасений по ходу матча — особенно после ударов Игбуна и Фатаи. 6 отбитых ударов, 3 сейва и четыре удачные игры на выходе из четырех. Отличное начало от вратаря чемпиона страны.
Антон Шунин, «Динамо»
Уже с 7-й минуты «Динамо» осталось в меньшинстве после идиотского пинка Теттеха. У тульского «Арсенала», само собой, было больше моментов и больше шансов одержать первую победу в сезоне. Но Шунин тащил на протяжении всего матча и ошибся лишь раз, когда не смог с первой попытки зафиксировать мяч при игре на выходе.
Юрий Дюпин, «Анжи»
Дюпин провел свою дебютную игру за новый клуб — летом он перебрался в Махачкалу из обанкротившейся «Кубани» в близкий к снятию «Анжи». Юрию не позавидуешь, но восхититься его любовью к футболу можно. Вратарь отбил 7 ударов, сделал 3 сейва, 8 раз удачно сыграл на выходе из сделал 21 точную передачу на чужую половину поля. Победа над «Уралом» — во многом его заслуга.
Самюэль Жиго, «Спартак»
Прекрасный дебют защитника «Спартака», который отличился уже спустя несколько минут после стартового свистка. Но даже если не учитывать гол, Жиго провел мощный матч — страховал Боккетти и выполнял установку Карреры, разбрасывая мячи по флангам. Потенциально ведущий защитник команды.
Сергей Паршивлюк, «Ростов»
Паршивлюк продолжает мощно прогрессировать при Карпине. Разговоры о его приглашении в сборную ходили еще в прошлом сезоне. Теперь он, судя по всему,
Никита Чернов, ЦСКА
После ухода Игнашевича с Березуцкими и
Кристиан Нобоа, «Зенит»
Семак попробовал совместить на поле Нобоа и Паредеса — двух игроков с примерно одинаковыми функциями. Почему он это сделал, сказать сложно, но стало видно, как влияет на атакующую игру Нобоа и как на его фоне уходит в тень звездный аргентинец. Паредес чаще бил по воротам и включался к действиям атакующей тройки, в то время как Кристиан полностью контролировал центр поля. Лидерство по числу передач в туре (103) только это подтверждает.
Роман Зобнин, «Спартак»
Очередной дико полезный матч от Зобнина. В отличие от сборника Кутепова, Роман вышел на поле в первом же туре и провел все 90 минут. И был одним из лучших. Зобнин стал лидером «Спартака» по числу обводок (5), подборов и единоборств. Если бы Зе Луиш не скорявил во втором тайме, мог бы записать на свой счет и голевую передачу.
Роберт Мак, «Зенит»
У Роберта слабые статистические цифры, но он был очень полезен в создании пространств на правом фланге «Зенита». Определенно, по ходу сезона Мак будет игроком основы — он доказал это в предсезонке, еще раз подтвердил в игре с «Енисеем».
Сердар Азмун, «Рубин»
Дубль в ворота «Краснодара» и убийственные открывания — этого любому нападающему хватит для попадания в разные рейтинги. Вообще видно, как игра «Рубина» выстраивается под Азмуна — Полоз и Коновалов отлично открывают ему пространство, а Сердар выигрывает верховые единоборства и часто бьет по воротам. В этом сезоне можно ожидать прорыва.
Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»
Дело даже не в голе в ворота «Ахмата». Исландец показал сумасшедшие цифры по единоборствам — 50% выигранных в обороне, 43% в атаке и 75% на втором этаже. Сигурдарсон становится ключевым игроком «Ростова» у чужой штрафной — без него команда вряд ли также эффективно цеплялась бы за мяч на чужой половине поля.
Дмитрий Полоз, «Рубин»
Главная причина расцвета Азмуна (время покажет — кратковременного или продолжительного) — работа Дмитрия Полоза. Манчини так и не прочувствовал сильные качества Дмитрия, который классно находит пространство у чужой штрафной и своим движением помогает партнерам выходить на ударные позиции. Первый гол Азмуна — следствие работы Полоза.
Марк Бессонов