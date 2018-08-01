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14:17 (мск), источник: Sport24

Лучшие футболисты 1-го тура РПЛ по версии Sport24. Есть даже игрок «Анжи»

Теперь без жесткой привязки к цифрам.

Источник: Sport24

Вратари

Маринато Гильерме, «Локомотив»

Человек, который чуть не лишил «Локомотив» первого очка в сезоне и сам же спас команду. Про пенальти на последней минуте вы уже наверняка в курсе, потому отметим уверенную игру и несколько шикарных спасений по ходу матча — особенно после ударов Игбуна и Фатаи. 6 отбитых ударов, 3 сейва и четыре удачные игры на выходе из четырех. Отличное начало от вратаря чемпиона страны.

Антон Шунин, «Динамо»

Уже с 7-й минуты «Динамо» осталось в меньшинстве после идиотского пинка Теттеха. У тульского «Арсенала», само собой, было больше моментов и больше шансов одержать первую победу в сезоне. Но Шунин тащил на протяжении всего матча и ошибся лишь раз, когда не смог с первой попытки зафиксировать мяч при игре на выходе.

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Юрий Дюпин, «Анжи»

Дюпин провел свою дебютную игру за новый клуб — летом он перебрался в Махачкалу из обанкротившейся «Кубани» в близкий к снятию «Анжи». Юрию не позавидуешь, но восхититься его любовью к футболу можно. Вратарь отбил 7 ударов, сделал 3 сейва, 8 раз удачно сыграл на выходе из сделал 21 точную передачу на чужую половину поля. Победа над «Уралом» — во многом его заслуга.

Защитники

Самюэль Жиго, «Спартак»

Прекрасный дебют защитника «Спартака», который отличился уже спустя несколько минут после стартового свистка. Но даже если не учитывать гол, Жиго провел мощный матч — страховал Боккетти и выполнял установку Карреры, разбрасывая мячи по флангам. Потенциально ведущий защитник команды.

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Сергей Паршивлюк, «Ростов»

Паршивлюк продолжает мощно прогрессировать при Карпине. Разговоры о его приглашении в сборную ходили еще в прошлом сезоне. Теперь он, судя по всему, решил-таки добиться своего. Сергей был королем всего фланга в игре с «Ахматом». И не просто бомбил штрафную соперника подачами, а выполнял роль главного конструктора ростовских атак — сделал четыре ключевые передачи, совершил три обводки и стал одним из лучших в туре по единоборствам и отборам.

Никита Чернов, ЦСКА

После ухода Игнашевича с Березуцкими и из-за отсутствия Васина Чернову приходится брать на себя роль ведущего защитника. Пока он справляется неплохо — ЦСКА не пропустил в двух матчах сезона, а сам Никита был хладнокровен и надежен. В первом туре вместе с Бекао и Магнуссоном они нейтрализовали атаку «Крыльев Советов».

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Полузащитники

Кристиан Нобоа, «Зенит»

Семак попробовал совместить на поле Нобоа и Паредеса — двух игроков с примерно одинаковыми функциями. Почему он это сделал, сказать сложно, но стало видно, как влияет на атакующую игру Нобоа и как на его фоне уходит в тень звездный аргентинец. Паредес чаще бил по воротам и включался к действиям атакующей тройки, в то время как Кристиан полностью контролировал центр поля. Лидерство по числу передач в туре (103) только это подтверждает.

Роман Зобнин, «Спартак»

Очередной дико полезный матч от Зобнина. В отличие от сборника Кутепова, Роман вышел на поле в первом же туре и провел все 90 минут. И был одним из лучших. Зобнин стал лидером «Спартака» по числу обводок (5), подборов и единоборств. Если бы Зе Луиш не скорявил во втором тайме, мог бы записать на свой счет и голевую передачу.

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Роберт Мак, «Зенит»

У Роберта слабые статистические цифры, но он был очень полезен в создании пространств на правом фланге «Зенита». Определенно, по ходу сезона Мак будет игроком основы — он доказал это в предсезонке, еще раз подтвердил в игре с «Енисеем».

Нападающие

Сердар Азмун, «Рубин»

Дубль в ворота «Краснодара» и убийственные открывания — этого любому нападающему хватит для попадания в разные рейтинги. Вообще видно, как игра «Рубина» выстраивается под Азмуна — Полоз и Коновалов отлично открывают ему пространство, а Сердар выигрывает верховые единоборства и часто бьет по воротам. В этом сезоне можно ожидать прорыва.

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Бьорн Сигурдарсон, «Ростов»

Дело даже не в голе в ворота «Ахмата». Исландец показал сумасшедшие цифры по единоборствам — 50% выигранных в обороне, 43% в атаке и 75% на втором этаже. Сигурдарсон становится ключевым игроком «Ростова» у чужой штрафной — без него команда вряд ли также эффективно цеплялась бы за мяч на чужой половине поля.

Дмитрий Полоз, «Рубин»

Главная причина расцвета Азмуна (время покажет — кратковременного или продолжительного) — работа Дмитрия Полоза. Манчини так и не прочувствовал сильные качества Дмитрия, который классно находит пространство у чужой штрафной и своим движением помогает партнерам выходить на ударные позиции. Первый гол Азмуна — следствие работы Полоза.

Марк Бессонов

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