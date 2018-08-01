Чемпион мира в «Локомотиве». Кто такой Бенедикт Хёведес

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«Обученный и высокопрофессиональный»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом ТАСС отметил, что Хёведес является высокопрофессиональным футболистом, что должно ему помочь набрать необходимую форму для выступления в составе железнодорожников.

«Хёведес последний год почти не играл, но из-за травмы, а сейчас медобследование показало, что у него со здоровьем все хорошо, — отметил Мещеряков. — Он обученный и высокопрофессиональный, такие футболисты просто так не играют столько матчей в сборной Германии и не становятся чемпионами мира. Я приведу миллион примеров, когда игроки возвращались после травм и играли нормально, такие люди всегда выступают на определенном уровне, а то некоторые уже таких футболистов называют сбитыми летчиками».

Первым чемпионом мира в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ — Российская премьер-лига до ребрендинга — прим. ТАСС) был бразильский защитник Роберто Карлос. Именитый футболист приезжал играть в махачкалинский «Анжи» в начале 2011 года и провел за команду в качестве играющего тренера полтора сезона. В августе 2012 года в России Карлос завершил профессиональную карьеру и стал директором клуба. В этой должности бразилец проработал еще целый сезон, после чего уехал в Турцию.

Условия Хёведеса в России будут не столь шикарными, как были у Роберто Карлоса. Немецкий защитник перешел из «Шальке» за €4 млн и подписал контракт с «Локомотивом» сроком на три года с зарплатой в размере €2,5 млн в год. 30-летний немец не обладает такой известностью, как бразилец, поэтому ажиотаж вокруг его перехода в «Локомотив» заметно ниже.

Как складывалась карьера чемпиона мира

Немецкий защитник родился недалеко от Гельзенкирхена в городе Хальтерн-ам-Зе, в котором в возрасте шести лет начал делать первые шаги в футболе. В 2001 году родители отдали сына в академию местного футбольного клуба «Шальке». Через два года, в возрасте 15 лет, защитник уже являлся капитаном юниорской команды, с которой стал чемпионом Германии среди команд с игроками до 19 лет.

В 2007 году Хёведес подписал свой первый профессиональный контракт с «Шальке». Первое время защитник не всегда попадал в основной состав, проведя 15 игр за вторую команду клуба. Дебют футболиста за основу состоялся в октябре в рамках матчах Лиги чемпионов против норвежского «Русенборга». Впоследствии защитник смог закрепиться в стартовом составе.

Хёведес считается универсальным защитником, способным играть как в центре обороны, так и по краям. Он провел более 50 матчей в карьере на правом фланге защиты, а на победном чемпионате мира 2014 года играл на левом краю поля. Однако в атаке футболист использовался редко, выполняя в основном только оборонительные функции. С 2007 года Хёведес выступал только за «Шальке», лишь один раз перейдя в аренду в итальянский «Ювентус» в 2017 году.

На чемпионате мира 2014 года футболист принял участие во всех семи матчах сборной Германии на турнире и ни разу не был заменен.

Последний сезон защитник провел в «Ювентусе», за который из-за многочисленных травм сыграл только в трех встречах. В связи с недостатком практики Хёведес не попал в состав сборной на чемпионат мира 2018 года в России.

«Локомотив» может стать для немецкого защитника возможностью завершить профессиональную карьеру на мажорной ноте, учитывая, что московский клуб будет выступать в Лиге чемпионов. Не исключено, что под него будет изменена игровая схема команды, потому что сейчас железнодорожники уже имеют двоих стабильных центральных защитников — Ведрана Чорлуку и Соломона Кверквелию. Минусом в трансфере Хёведеса в «Локомотив» может стать высокий риск получения футболистом травмы.

Другие звезды, игравшие в России

Помимо Роберто Карлоса и Хёведеса в чемпионате России выступали или продолжают выступать несколько призеров чемпионатов мира или победителей чемпионатов Европы. Среди них есть нынешний футболист «Локомотива» Чорлука. Защитник в составе сборной Хорватии завоевал серебряную медаль ЧМ-2018. Сейчас он является одним из основных игроков обороны московской команды, проведя за железнодорожников с начала этого года десять матчей в различных турнирах. В составе сборной хорват участвовал в четырех встречах на чемпионате мира — 2018.

Ранее в чемпионате России играли еще два серебряных призера чемпионатов мира. Сначала в московский «Спартак» перешел голландец Деми де Зеув, ставший вторым в составе сборной на турнире в 2010 году. С 2011 года полузащитник провел в России три сезона и в 2014 году перешел в голландский «НАК Бреда». В том же году санкт-петербургский «Зенит» купил у португальской «Бенфики» защитника Эсекьеля Гарая, который со сборной Аргентины завоевал серебро на чемпионате мира — 2014. Также Гарай является олимпийским чемпионом 2008 года. Футболист отыграл за петербургский клуб два сезона, после чего перешел в испанскую «Валенсию».

Еще одним победителем Олимпийских игр, выступавшим в России, был известный камерунец Самюэль Это’о. Нападающий стал победителем футбольного турнира на Играх 2000 года. В России форвард выступал за махачкалинский «Анжи» вместе с Роберто Карлосом с 2011 по 2013 год. Затем камерунец подписал контракт с английским «Челси».