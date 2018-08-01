Федеральная налоговая служба арестовала единственный счет ФК «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, налоговая служба (ФНС России — прим. ТАСС) приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал Флегонтов.

По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке «Анжи» держал финансовые средства.

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.