Федеральная налоговая служба арестовала единственный счет ФК «Анжи»

«Действительно, налоговая служба (ФНС России — прим. ТАСС) приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал Флегонтов.
По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке «Анжи» держал финансовые средства.
Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.
25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург, где 27 июля должна была провести матч первого тура молодежного первенства России против местного «Урала». В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны, уступив красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3) в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге. Однако затем клуб остался в лиге из-за лишения лицензии пермского «Амкара».