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16:59 (мск), источник: ТАСС

Федеральная налоговая служба арестовала единственный счет ФК «Анжи»

МАХАЧКАЛА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по единственному банковскому счету махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Источник: РИА "Новости"

«Действительно, налоговая служба (ФНС России — прим. ТАСС) приостановила действия по расчетному счету футбольного клуба. Причина — задолженность по налоговым выплатам», — сказал Флегонтов.

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По его словам, это был единственный банковский счет, которым клуб пользовался в последнее время. Собеседник агентства не уточнил, в каком банке «Анжи» держал финансовые средства.

Ранее власти Дагестана отказали «Анжи» в финансовой поддержке почти в 300 млн рублей. С такой просьбой ранее к руководству правительства республики обратился генеральный директор клуба. Однако руководство «Анжи» заявило о намерении продолжить поиски средств на выступление в этом сезоне.

25 июля в связи с тяжелой финансовой ситуацией молодежная команда «Анжи» не смогла вылететь в Екатеринбург, где 27 июля должна была провести матч первого тура молодежного первенства России против местного «Урала». В прошлом сезоне «Анжи» вылетел из элитного дивизиона чемпионата страны, уступив красноярскому «Енисею» (0:3, 4:3) в стыковых матчах за право выступать в премьер-лиге. Однако затем клуб остался в лиге из-за лишения лицензии пермского «Амкара».

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