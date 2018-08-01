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17:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун, Кузяев и Жиго — в символической сборной тура

«СЭ» представляет свой вариант 11 лучших футболистов стартового тура чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс

ГИЛЬЕРМЕ — 6,5. «Локомотив»

Главный герой матча с «Уфой» — отразил пять ударов по своим воротам и в концовке спас действующих чемпионов от поражения, отразив пенальти.

Сергей ПАРШИВЛЮК — 6,5. «Ростов»

Здорово провел матч с «Ахматом». С его правой бровки постоянно исходила угроза воротам грозненцев. Паршивлюк выиграл 10 из 12 единоборств и практически не ошибался в передачах (93 процента точных пасов). Также именно он ассистировал Бьорну Сигурдарсону в моменте с победным голом.

Самюэль ЖИГО — 6,5. «Спартак»

В своем дебютном матче за «Спартак» выиграл 100 процентов единоборств и отвечал за первый пас при переходе в атаку. Его гол на четвертой минуте матча с «Оренбургом» оказался победным.

Тарас БУРЛАК — 6,0. «Крылья Советов»

Успешно мешал форвардам ЦСКА, разрушая атаки армейцев около собственной штрафной. Выиграл все единоборства и совершил три перехвата, чем помог «Крыльям» отыграть на ноль.

Боян ЙОКИЧ — 6,0. «Уфа»

Был одним из лучших в составе башкирской команды, перекрывал кислород Джефферсону Фарфану на своем фланге и иногда опасно подключался в атаку.

Паул АНТОН — 6,0. «Анжи»

Появился на поле в заключительные 20 минут матча с «Уралом», освежил игру махачкалинцев и стал автором победного гола.

Далер КУЗЯЕВ — 7,0. «Зенит»

Вышел на замену на 69-й минуте и поучаствовал в двух голевых комбинациях «Зенита» в гостевом матче с «Енисеем» в Тюмени.

Роман ЗОБНИН — 6,5. «Спартак»

Уверенно действовал в центре поля в матче с «Оренбургом», успевая прерывать атаки соперника и помогать в нападении партнерам по команде.

Артур ЮСУПОВ — 6,5. «Ростов»

Руководил направлениями атак донской команды, тонкими передачами обостряя игру в нападении. Также преуспел и в обороне — 4 перехвата и 70 процентов выигранных единоборств.

Артем ДЗЮБА — 6,5. «Зенит»

Стал одним из творцов победы сине-бело-голубых над «Енисеем». Сначала забил сам, а потом помог отличиться Кузяеву.

Сердар АЗМУН — 7,0. «Рубин»

Оформил дубль в матче с «Краснодаром», обеспечив казанцам три очка.

* — Оценка «СЭ» в туре

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