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19:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рома» готова предложить за полузащитника «Спартака» Промеса меньше € 25 млн

«Рома» по-прежнему заинтересована в услугах полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляется порядка € 25 млн. Однако римский клуб надеется приобрести Промеса за меньшую сумму, чтобы сохранить средства на покупку полузащитника «Севильи» Стивена Н’Зонзи. Сумма отступных за Н’Зонзи составляет € 35 млн, а «Рома» пытается сбить цену до € 25−28 млн.

Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Эвертон» и «Ньюкасл Юнайтед». Также появлялась информация, что во время межсезонья клуб китайской Суперлиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предлагал «Спартаку» за Промеса € 25 млн, но москвичи отказались продать игрока.

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