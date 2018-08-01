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20:32 (мск), источник: Советский спорт

Курбан Бердыев: Продадим Азмуна и Кудряшова, если будет хорошее предложение

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев — о возможной продаже Сердара Азмуна, Федора Кудряшова и Владимира Граната.

— Можно ли сказать, что трансферная компания «Рубина» закончилась или еще ожидать приобретения?
— Все зависит от наших финансовых возможностей, — приводит слова Бердыева «Реальное время». — Бесплатных и свободных игроков сейчас становится все меньше и меньше. Хотя в среднюю линию нам усиление не помешало бы хорошего уровня. В целом трансферная компания закончена.

— Вы рассматриваете продажу Азмуна, если он решит?
— С нашими финансами — конечно.

— А у Кудряшова и Граната какие планы?
— У Федора сейчас травма, то же касается и Володи. Оба стараются набрать, у них был большой период без игровой практики. Но если будут предложения, то конечно мы рассмотрим.

Напомним, в первом туре РПЛ «Рубин» переиграл «Краснодар» (2:1) оба мяча в составе казанцев забил Сердар Азмун.

В следующем туре подопечные Курбана Бердыева 3 августа на выезде встретятся с московский «Динамо».

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