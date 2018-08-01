Курбан Бердыев: Продадим Азмуна и Кудряшова, если будет хорошее предложение

— Можно ли сказать, что трансферная компания «Рубина» закончилась или еще ожидать приобретения?

— Все зависит от наших финансовых возможностей, — приводит слова Бердыева «Реальное время». — Бесплатных и свободных игроков сейчас становится все меньше и меньше. Хотя в среднюю линию нам усиление не помешало бы хорошего уровня. В целом трансферная компания закончена.

— Вы рассматриваете продажу Азмуна, если он решит?

— С нашими финансами — конечно.

— А у Кудряшова и Граната какие планы?

— У Федора сейчас травма, то же касается и Володи. Оба стараются набрать, у них был большой период без игровой практики. Но если будут предложения, то конечно мы рассмотрим.

Напомним, в первом туре РПЛ «Рубин» переиграл «Краснодар» (2:1) оба мяча в составе казанцев забил Сердар Азмун.