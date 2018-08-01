Странный трансфер Рауша. Уголовное дело уже заведено

Источник: Спорт-Экспресс

УГОЛОВКА

Правоохранительные органы начали расследование в связи с переходом защитника Константина Рауша в «Динамо». Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».

— После того, как председатель общества «Динамо» Владимир Стржалковский наложил запрет на оплату услуг посреднической компании «Голден Тойс ЛЛП», в клубе была проведена проверка обстоятельств трансфера футболиста Рауша. По результатам проверки материалы были направлены в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело. Стоит упомянуть о том, что в ФК «Кельн» ничего о «посреднике» не знает, о чем и сообщил в письме нашему клубу, — сказали в пресс-службе.

ПЕРЕХОД

Константин Рауш родился в Томской области в семье российских немцев. В детстве вместе с родными переехал в Германию. Выступал за «Ганновер», «Штутгарт», «Дармштадт», «Кельн», откуда получил вызов в сборную России. В январе этого года перешел в «Динамо». Говорилось, что в контракте футболиста с «Кельном» была прописана сумма отступных в размере 6 миллионов евро. Однако официальные лица не раз говорили, что покупка Рауша обошлась московскому клубу в 1,5 миллиона евро.

Трансфер был осуществлен, когда генеральным директор был бывший вице-губернатор Краснодарского края Евгений Муравьев.

МУРАВЬЕВ

Как «Динамо» удалось сбить цену на Рауша в четыре раза? В февральском интервью «СЭ» Муравьев объяснил это так:

— Если бы мы затянули переговоры, то она точно составила бы 6 миллионов, и тогда Рауша мы бы не приобрели. Но удалось осуществить сделку без огласки, оперативно, и в результате мы получили очень качественного футболиста. Думаю, он станет одним из лидеров команды.

То интервью — последнее для Муравьева в должности генерального директора «Динамо». Через месяц он был уволен — «в связи со сделками, заключенными клубом с компанией Golden Toys LLP» (цитата из пресс-релиза).

Дело в том, что, помимо причитающихся «Кельну» 1,5 миллионов евро, еще 1,25 миллиона были выплачены в качестве комиссионных посредникам — судя по пресс-релизу, Golden Toys LLP. Как писал обозреватель «СЭ» Сергей ЕГОРОВ, в «Динамо» создали комиссию, в которую вошли представители клуба и общества. По итогам ее работы выяснилось, что 1,25 миллиона евро разбиты на 2 платежа — 750 тысяч и 500 тысяч евро, последние якобы выплачены немедленно. А главное — было установлено, что сделки были проведены без одобрения совета директоров.

Председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский в апреле отметил, что к Раушу никаких претензий нет. Зато они есть к Муравьеву. И очень большие.

— С Раушем это (увольнение Муравьева. — Прим. «СЭ») не связано — это связано с самим Муравьевым. И с его деятельностью. Материалы по его деятельности уже в правоохранительных органах. Последствия будут очень серьезные. Такие, каких, я думаю, не было в нашем футболе с советского периода, — сказал Стржалковский в интервью «Известиям».

«ЗОЛОТЫЕ ИГРУШКИ»

В марте, сразу после увольнения Муравьева, небольшое интервью корреспонденту «СЭ» Виталию АЙРАПЕТОВУ дал учредитель компании Golden Toys LLP Дмитрий Студеникин.

На вопрос, как Муравьев связан с его компанией, он ответил:

— Никак. Он представлял клуб, с которым мы заключили соглашение.



— Что касается сделки по Константину Раушу, о которой сегодня так много пишут, то между нашей компанией и «Динамо» действительно было заключено соглашение об оказании услуг, — отметил Студеникин. — Мы и наши зарубежные партнеры свои обязательства полностью выполнили. Кстати, все соответствующие документы были подписаны Алексеем Смертиным, который, как я понимаю, сегодня был назначен исполняющим обязанности генерального директора клуба. Повторюсь, мы свои обязательства выполнили. Теперь ждем того же от «Динамо».

После появления информации о заведении уголовного дела мы попытались связаться с господином Студеникиным. К сожалению, трубку он или не брал трубку, или бы недоступен.

РАУШ

Странные обстоятельства перехода, судя по всему, никаким образом не сказались на карьере 28-летнего Рауша в России. За «Динамо» он во второй части сезона-2017/18 провел 10 матчей. Вызывался в сборную России. В окончательную заявку команды на чемпионат мира Рауш, однако, не попал. Как защитник рассказал в недавнем интервью корреспонденту «СЭ» Илье МАНАЕВУ, это случилось из-за того, что он получил травму.