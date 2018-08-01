Гжегож Крыховяк: Головин быстро освоится в Монако. Там одни русские!

Источник: Спорт-Экспресс

«ЛОКО» — КРУТОЙ ПРОЕКТ

— Что привлекло в российском чемпионате? Почему выбрали «Локомотив»?

— «Локо» — крутой проект. Это клуб, который будет играть в Лиге чемпионов. Команда выиграла прошлый чемпионат России, знаю, что она очень амбициозна. Для меня Россия — это новый вызов. В Англии выдался непростой год.

Отдам все, что только могу «Локомотиву». Сейчас все мои мысли связаны с этим клубом, я не оглядываюсь назад, моя голова повернута вперед и мне хочется приносить пользу команде.

— Некоторые иностранцы боятся ехать в Россию. Никто не отговаривал от переезда?

— Страшилок про Россию мне никто не рассказывал. Сейчас я всем очень доволен, подхожу к идеальной физической форме после Кубка мира. Приходится чересчур много тренироваться, но это нормально и я готов к нагрузкам. Хочу как можно скорее выйти на поле в футболке «Локомотива». А если говорить о России, то я в предвкушении. Хочу открыть для себя этот чемпионат и эту страну.

— Что знали о России до перехода в «Локо»?

— Играл на чемпионате мира, а также против «Зенита» в Лиге Европы в 2015-м. Тогда мы победили («Севилья» обыграла петербургскую команду в ¼ финала — 2:1, 2:2. — Прим. «СЭ»). Надеюсь, в этом году произойдет то же самое.

— Кто в «Локомотиве» помогает осваиваться?

— Мачей Рыбус. Я очень хорошо его знаю по выступлениям за сборную. Он мне много чего рассказывает, ведь знает русский. Сейчас из-за языкового барьера мне чуть сложней адаптироваться. Но я выучу русский. Очень скоро. Не переживайте. В «Локомотиве» мы все говорим на языке футбола и прекрасно друг друга понимаем.

— Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

— Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву «о». Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли «Крико». Коротко и не порождает никаких недоразумений.

— Каково было приехать во Францию без знания языка?

— У меня остались только теплые воспоминания. Поиграл в нескольких клубах, учился, встретил свою девушку. Даже не могу вспомнить ничего плохого. В школе меня не травили. Все было мило и спокойно. Франция — это очень приветливая страна. Иностранцам очень легко понять местную культуру, их никто не притесняет. Я начинал в «Бордо», там отличная инфраструктура, красивый город, меня прекрасно приняли.

— Россиянин Александр Головин сейчас перешел в «Монако». Дайте совет, как ему проще адаптироваться.

— Хочу сказать, что он выбрал правильно направление. В Монако одни русские! Не переживайте, он быстро освоится.

— А где много поляков?

— В Англии и Ирландии. Я часто встречал соотечественников в Лондоне. Очень неожиданно и приятно было общаться на польском в центре британской столицы.

С ЭМЕРИ БОЛЬШЕ НЕ ОБЩАЕМСЯ

— «Севилья» и Эмери. Могли бы назвать это время лучшим в своей жизни?

— Это было прекрасно. За два года мы выиграли две Лиги Европы.

— Унаи Эмери звонили, советовались перед переходом в «Локомотив»?

— Не видел в этом необходимости. Мы толком не общаемся. Я работал со многими тренерами. Не со всеми продолжаю переписываться после ухода.

— Могли бы назвать Эмери своим другом?

— Не думаю. Вообще, вряд ли какого-нибудь тренера мог бы так назвать.

— Он — один из лучших тренеров в мире?

— Не мне судить, лучший ли Эмери из лучших. Могу просто рассказать о нем. Он очень много работает, иногда даже чересчур, сконцентрирован на деталях. Его игроки — настоящие атлеты. Эмери все время показывает игрокам видеонарезки и указывает, в чем они должны прибавить. Он считает, что при помощи любой мелочи можно выиграть матч. Хотя жестким или строгим тренером я бы его точно не назвал.

ЗНАЮ ДЕНИСА ЧЕРЫШЕВА. ЕГО ПАПА — ПРЕКРАСНЫЙ ТРЕНЕР

— Кого знаете из российских игроков?

— Дениса Черышева. Я много работал с его отцом в «Севилье». Прекрасный тренер. Дмитрий — очень хороший человек. Веселый, общительный. Не могу вспомнить какие-то его отдельные шутки, но помню, что он всегда смеялся и приносил на тренировки свое хорошее настроение, заряжал ребят позитивом. С ним всегда было здорово.

— Впереди — игра со «Спартаком». Ваши ожидания?

— Слушайте, «Локомотиву» надо побеждать в каждом матче. Надеюсь, что выиграем.

— Что знаете о красно-белых?

— Я пока не так хорошо знаю российский футбол. Тренер расскажет, что да как. Но я помню стадион «Спартак». Мы там играли с Сенегалом (поляки проиграли 1:2, Крыховяк забил гол. — Прим. «СЭ»). Больше ничего.

— Вы часто путешествуете. Ваш любимый город Европы?

— Париж, Лондон, Варшава. Не могу выбрать какой-то один. Но в России до чемпионата мира не был.

— Теперь у вас появится возможность попутешествовать здесь. Куда хотите съездить?