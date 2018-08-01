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22:37 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Халл Сити» Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА

ТАСС, 1 августа. Нападающий футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Англии «Халл Сити» уругваец Абель Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с красно-синими. Добро пожаловать в ЦСКА, Абель», — говорится в сообщении.

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Ранее 27-летний футболист прошел медосмотр.

Эрнандес выступал за «Халл Сити» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 10 игр, забив восемь голов. Форвард отметился 28 матчами за сборную Уругвая, в которых забил 11 голов.

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