Футболист «Халл Сити» Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА

«Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с красно-синими. Добро пожаловать в ЦСКА, Абель», — говорится в сообщении.

Эрнандес выступал за «Халл Сити» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 10 игр, забив восемь голов. Форвард отметился 28 матчами за сборную Уругвая, в которых забил 11 голов.