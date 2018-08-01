Футболист «Халл Сити» Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА
ТАСС, 1 августа. Нападающий футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Англии «Халл Сити» уругваец Абель Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Об этом сообщает
ТАСС, 1 августа. Нападающий футбольного клуба второго дивизиона чемпионата Англии «Халл Сити» уругваец Абель Эрнандес подписал трехлетний контракт с ЦСКА. Об этом сообщает
«Уже завтра уругваец приступит к тренировкам с
Ранее 27-летний футболист прошел медосмотр.
Эрнандес выступал за «Халл Сити» с 2014 года. В прошедшем сезоне он провел 10 игр, забив восемь голов. Форвард отметился 28 матчами за сборную Уругвая, в которых забил 11 голов.