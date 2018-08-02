«Спартаку» предлагали 25 миллионов евро за Промеса

Источник: Спорт-Экспресс

КВИНСИ

Один из главных вопросов, который все лето волнует спартаковских болельщиков — останется ли в Москве Квинси Промес. На мой взгляд, продажа голландца пошла бы на пользу и самому голландцу, и клубу (форвард получил бы возможность выйти на Западе на новый уровень, а красно-белые избавились бы от потенциальной опасности иметь дело с потерявшим мотивацию футболистом плюс заработали бы), но пока такой сценарий выглядит маловероятным.

Июньское предложение из Китая не устроило ни «Спартак», ни самого игрока. И вряд ли могло устроить — для этой страны в контракте Промеса прописана сумма отступных в 50 миллионов евро (предлагалось же значительно меньше), а уровень лиги не отвечает амбициям Квинси. К тому же 14 июля трансферное окно в Поднебесной закрылось, так что на какое-то время «восточная угроза» перестала быть актуальной.

Не прошел вариант на 25 миллионов евро с одним из европейских клубов, хотя эта цена близка к 30 миллионам, установленным для западных клубов в качестве компенсации. Не исключено, что подобные предложения — на суммы 20 плюс миллионов — повторятся. Но, по моим данным, высшее руководство не намерено расставаться с Промесом меньше, чем за 30 миллионов. Есть сомнения в том, что до конца лета кто-то решится их выложить. Сборная Голландии пропустила турнир-витрину ЧМ-2018, в Лиге чемпионов-2017/18 Квинси зажег только в домашней встрече с «Севильей», набрав «2+2» по системе «гол+пас», а в остальных играх выглядел не слишком ярко. А выступления в РПЛ, при всем уважении к ней, не являются главным мерилом для селекционеров из Европы.

Насколько мне известно, и у самого Квинси нет цели обязательно уехать. В Москве его по большому счету все устраивает: зарплата, близкая к 4 миллионам евро в год (далеко не факт, что столько дадут в той же Англии), любовь трибун, статус лидера «Спартака» и одного из лучших игроков РПЛ, отличные бытовые условия. Так что до зимы трансфер голландца скорее не состоится, чем произойдет.

КУТЕПОВ

Основной защитник сборной России на чемпионате мира провел матч 1-го тура с «Оренбургом» на скамейке запасных. Что сразу породило разговоры о скором трансфере 24-летнего футболиста. Аргументация такова: мол, после отличного турнира в составе национальной команды Кутепов не станет терпеть регулярное пребывание на лавке в клубе. Ничего подобного не случится — в «Спартаке» рассматривают Илью как основного игрока, «закапывать» его в резерве никто не собирается. Не исключено, что мы увидим Кутепова уже в субботу на поле в Черкизове в паре с Жиго.

Не приходится сомневаться в перспективах Ильи и в дальнейшем, когда наберет форму восстановившийся после разрыва крестообразных связок Джикия. Четыре центральных защитника (есть еще и Боккетти) для участия в трех соревнованиях — Лига чемпионов или Европы, РПЛ, Кубок страны — не перебор.

Продать Кутепова могут только из соображений получения прибыли и ухода на повышение для самого игрока, но не из-за того, что он стал не нужен. Напомним, что в ходе ЧМ в качестве претендентов на Илью упоминались итальянские «Фиорентина» и «Сассуоло», французский «Лион», английский «Вест Хэм», немецкие «Боруссия» из Дортмунда и «Лейпциг». То есть серьезные клубы из серьезных лиг, способные заплатить даже больше, чем 5 миллионов евро, в которые защитника оценивает transfermakrt.de.

ГЛУШАКОВ И КОМБАРОВ

Отголосков весеннего конфликта Карреры с ментальными лидерами красно-белых Глушаковым и Комбаровым сейчас нет. Оба работают на тренировках так, что претензий к ним не возникает, а против «Оренбурга» эта пара приняла непосредственное участие в голе москвичей. Дмитрий нанес плотный дальний удар, Денис первым успел к отскоку после сейва вратаря и вернул мяч во вратарскую, где Жиго использовал ошибку голкипера соперника.

Не секрет, что в какой-то момент Каррера настаивал на аренде двоих россиян, но после отказа руководства пойти на такой шаг и бесед боссов клуба с игроками, стороны нашли общий язык. Есть еще один фактор, позволяющий надеяться, что в «Спартаке» не полыхнет. По некоторым данным, руководство заняло принципиальную позицию: кто бы ни был тренером, именно на его сторону встанет клуб в случае появления напряжения или открытой конфронтации с кем-то из игроков. Меры воздействия на них возможны самые разные — вплоть до выставления на трансфер или перевода в дубль. Иными словами, «бузить» для футболистов становится себе дороже. И все это прекрасно понимают.

ТРАНСФЕРЫ

Майский совет директоров красно-белых, который состоялся на следующий день после окончания турнира РПЛ-2017/18, постановил: два приобретения будут сделаны вне зависимости от исхода отбора команды в Лигу чемпионов, остальные покупки последуют (если последуют) только по результату выступления команды в квалификации.

С тех пор ничего не поменялось. Пока не станет понятно, пробился ли «Спартак» в группу ЛЧ, единственными новичками останутся Жиго и Ташаев. С точки зрения клуба все логично — по российским меркам состав укомплектован прилично.

При этом москвичи по-прежнему готовы расстаться с некоторыми футболистами — например, Бакаев уже отдан в аренду в «Арсенал», тренерский штаб пока не видит перспектив у Тигиева с Петковичем, но на них нет спроса. Правда, время еще есть — заявочная кампания в РПЛ завершается 1 сентября. Возможен один трансфер и после этого срока: речь о Романе Еременко, чья дисквалификация закончится в октябре. Свободных агентов ведь разрешено заявлять вне «окон». Но здесь многое зависит от того, останется ли к тому моменту на посту главного тренера Каррера.