«Спартаку» предлагали 25 миллионов евро за Промеса
В субботу
В субботу
КВИНСИ
Один из главных вопросов, который все лето волнует спартаковских болельщиков — останется ли в Москве Квинси Промес. На мой взгляд, продажа голландца пошла бы на пользу и самому голландцу, и клубу (форвард получил бы возможность выйти на Западе на новый уровень, а
Июньское предложение из Китая не устроило ни «Спартак», ни самого игрока. И вряд ли могло устроить — для этой страны в контракте Промеса прописана сумма отступных в 50 миллионов евро (предлагалось же значительно меньше), а уровень лиги не отвечает амбициям Квинси. К тому же 14 июля трансферное окно в Поднебесной закрылось, так что на
Не прошел вариант на 25 миллионов евро с одним из европейских клубов, хотя эта цена близка к 30 миллионам, установленным для западных клубов в качестве компенсации. Не исключено, что подобные предложения — на суммы 20 плюс миллионов — повторятся. Но, по моим данным, высшее руководство не намерено расставаться с Промесом меньше, чем за 30 миллионов. Есть сомнения в том, что до конца лета
Насколько мне известно, и у самого Квинси нет цели обязательно уехать. В Москве его по большому счету все устраивает: зарплата, близкая к 4 миллионам евро в год (далеко не факт, что столько дадут в той же Англии), любовь трибун, статус лидера «Спартака» и одного из лучших игроков РПЛ, отличные бытовые условия. Так что до зимы трансфер голландца скорее не состоится, чем произойдет.
КУТЕПОВ
Основной защитник сборной России на чемпионате мира провел матч 1-го тура с «Оренбургом» на скамейке запасных. Что сразу породило разговоры о скором трансфере 24-летнего футболиста. Аргументация такова: мол, после отличного турнира в составе национальной команды Кутепов не станет терпеть регулярное пребывание на лавке в клубе. Ничего подобного не случится — в «Спартаке» рассматривают Илью как основного игрока, «закапывать» его в резерве никто не собирается. Не исключено, что мы увидим Кутепова уже в субботу на поле в Черкизове в паре с Жиго.
Не приходится сомневаться в перспективах Ильи и в дальнейшем, когда наберет форму восстановившийся после разрыва крестообразных связок Джикия. Четыре центральных защитника (есть еще и Боккетти) для участия в трех соревнованиях — Лига чемпионов или Европы, РПЛ, Кубок страны — не перебор.
Продать Кутепова могут только из соображений получения прибыли и ухода на повышение для самого игрока, но не
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С тех пор ничего не поменялось. Пока не станет понятно, пробился ли «Спартак» в группу ЛЧ, единственными новичками останутся Жиго и Ташаев. С точки зрения клуба все логично — по российским меркам состав укомплектован прилично.
При этом москвичи
А для итальянца ключевым моментом способны стать отборочные матчи ЛЧ. Но это уже другая история.