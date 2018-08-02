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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Болельщики «Анжи» создали петицию на имя Путина

Московское отделение болельщиков «Анжи» «Дикая дивизия» создало петицию с целью привлечения внимания к финансовым проблемам клуба.

Источник: РИА "Новости"

Болельщики призывают всех неравнодушных помочь спасти футбольный клуб «Анжи». Петиция на сайте Change.org написана на имя президента РФ Владимира Путина, главы Дагестана Владимира Васильева, бизнесменов Сулеймана Керимова и Алишера Усманова, Госдумы РФ и Российского футбольного союза (РФС).

Авторы петиции просят оказать финансовую помощь клубу. Они обращают внимание на то, что в случае ликвидации «Анжи» сотни тысяч болельщиков «лишатся отдушины», а маленькие фанаты — стимула заниматься футболом.

По состоянию на утро 2 августа петицию подписали около 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что задолженность «Анжи» превышает 250 млн рублей. Из-за долгов налоговые органы заблокировали счета махачкалинского клуба.

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