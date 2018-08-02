У «Зенита» теперь два капитана

«Ситуация с капитанами у нас понятная. Начинал предсезонную подготовку с капитанской повязкой Александр Анюков. В первом официальном матче против “Енисея” он не играл. Поэтому капитаном был Бранислав Иванович. Сейчас будет смотреть по ситуации. У нас два капитана, которые будут выводить команду в зависимости от того, кто, сколько и когда будет играть», — подчеркнул Семак на пресс-конференции перед первым домашним матчем в новом сезоне с «Арсеналом».