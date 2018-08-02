У «Зенита» теперь два капитана
У футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2018/19 будет два капитана. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.
У футбольного клуба «Зенит» в сезоне 2018/19 будет два капитана. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.
«Ситуация с капитанами у нас понятная. Начинал предсезонную подготовку с капитанской повязкой Александр Анюков. В первом официальном матче против “Енисея” он не играл. Поэтому капитаном был Бранислав Иванович. Сейчас будет смотреть по ситуации. У нас два капитана, которые будут выводить команду в зависимости от того, кто, сколько и когда будет играть», — подчеркнул Семак на
Напомним, в прошлом сезоне капитаном «Зенита» был итальянский защитник Доменико Кришито, ушедший этим летом в свой родной клуб «Дженоа». 35-летний Александр Анюков — один из старейших игроков «Зенита». Играет за
Бранислав Иванович перешел в «Зенит» в 2017 из «Челси», сыграв с тех пор сыграл 35 матчей за петербуржцев и забив в них 3 гола.